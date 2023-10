Bombardeo israelí sin precedentes destruye el próspero vecindario de Rimal en Gaza

“Nos están destruyendo”, agregó.

Después de que los gobernantes de Hamas en Gaza orquestaron el ataque más letal contra Israel en décadas, matando a más de 1.000 personas y tomando a decenas como rehenes en una ofensiva en varios frentes, Israel desató lo que los residentes de Gaza describieron como la campaña más intensa de bombardeos en la memoria reciente, con cientos de ataques aéreos el lunes por la noche.

“Estos sonidos son distintos”, texteó Saman Ashour, de 30 años, en la Ciudad de Gaza mientras permanecía despierta en un vecindario al norte de Rimal, escuchando el tronar de las explosiones. “Es el sonido de la venganza”.

Los residentes dijeron que las fuerzas armadas israelíes atacaron algunos edificios sin primero disparar misiles de advertencia como precaución. La cifra de civiles muertos ha estado aumentando rápidamente. En total, funcionarios de salud de Gaza han reportado que en los bombardeos han muerto más de 800 personas y miles más han resultado heridas. Israel también ha cortado el suministro de agua y electricidad a Gaza, empeorando las condiciones humanitarias del territorio, ya de por sí pésimas.

El portavoz en árabe de las fuerzas armadas israelíes, Avichay Adraee, dijo que Israel intentaba “evacuar a poblaciones civiles de áreas donde Hamas tiene una presencia militar” antes de desatar una “poderosa destrucción”.

Esa estrategia es evidente en asombrosas tomas captadas por drones, en las que pueden apreciarse vastos tramos del centro de la Ciudad de Gaza reducidos a nada, salvo cráteres de tierra y ruinas de edificios demolidos.

Pero la mayor parte de los civiles palestinos no evacuaron. No hay refugios antibombas. Israel y Egipto controlan estrechamente las fronteras del enclave y no han permitido la salida de nadie. Los albergues de la ONU se están llenando rápidamente.

Después del ataque sin precedentes del grupo extremista contra civiles y soldados israelíes, que impactó y aterrorizó a un país considerado invencible desde hace tiempo, los analistas dicen que el grupo decidió apostar todo a una victoria sin importar las consecuencias. Ahora Israel está librando una guerra no para repeler a Hamas, sino para destruirlo.

“La perspectiva estratégica es aniquilar, destruir y demoler la capacidad militar de Hamas”, dijo Kobi Michael, investigador sénior del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, un centro de investigación israelí. “Hamas trajo esto sobre las cabezas de los habitantes de Gaza”.

“Si Israel no es lo suficientemente agresivo”, agregó, “eso sólo nos arrastrará a otro frente y a otro conflicto”.

Pero los palestinos en Gaza ven la ira de los militares israelíes como un castigo colectivo.

“Estamos hablando acerca de daños a hospitales que ni siquiera pueden operar sin combustible, la demolición total de viviendas e infraestructura”, dijo Iyad Bozum, portavoz del Ministerio del Interior de Gaza. “Al concluir esto no quedará nada ni siquiera para reconstruir. Será imposible vivir aquí”.

Los ataques sobre Rimal el martes en la madrugada provocaron la muerte de residentes ordinarios como comerciantes y periodistas locales, y destruyeron docenas de viviendas.

Issa Abu Salim, de 60 años, estaba furioso mientras permanecía de pie entre los escombros de su vivienda, sus ropas sucias con el polvo generado por la destrucción.

“Nuestro dinero se ha ido. Mis tarjetas de identificación están perdidas. Toda la casa, los cuatro pisos, está en ruinas”, declaró. “El área más bonita, ellos la destruyeron”.

FUENTE: Associated Press