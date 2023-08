"Barbie" cerca de superar 1.000 millones de dólares nivel internacional

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc.

Hubo nuevos competidores este fin de semana tras los estrenos de la cinta animada “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem” y la secuela de tiburones de Jason Statham, “Meg 2: The Trench”. Ambas películas lucharon por segundo sitio de la taquilla, superando a “Opphenheimer” de Christopher Nolan, que también se encuentra en su tercer fin de semana en cartelera.

“Barbie", 53 millones de dólares.

“Meg 2: The Trench”, 30 millones.

“Oppenheimer”, 28,7 millones.

“Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem”, 28 millones.

“Haunted Mansion”, 9 millones.

“Sound of Freedom”, 7 millones.

“Mission: Impossible — Dead Reckoning Part I”, 6,5 millones.

“Talk to Me”, 6,3 millones.

“Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani”, 1,5 millones.

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”, 1,5 millones.

FUENTE: Associated Press