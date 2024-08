Autoridades de EEUU: ADN en armas vincula a ex boina verde con fallido golpe de Estado en Venezuela

El plan, revelado por The Associated Press dos días antes de la incursión, fue ejecutado por un grupo variopinto de desertores del ejército venezolano a quienes Goudreau presuntamente ayudó a armar y entrenar en la vecina Colombia. Más tarde, Goudreau asumió su responsabilidad por el golpe de Estado, pero dijo que actuaba de común acuerdo con la oposición venezolana para proteger la democracia. También señaló que estuvo en contacto con el gobierno del entonces presidente Donald Trump, quien no ocultaba su deseo de derrocar a Maduro, aunque no hay pruebas de que las autoridades estadounidenses aprobaran la invasión.