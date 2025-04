AP Fotos: Reacciones al deceso del papa Francisco en todo el mundo

El cardenal filipino Jose Advincula oficia una misa por el fallecido papa Francisco en la Catedral de Manila, Filipinas, el 22 de abril de 2025. (AP Foto/Aaron Favila) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre enciende una vela frente a un retrato del difunto papa Francisco, en la Catedral de Manila, Filipinas, el 22 de abril de 2025. (AP Foto/Aaron Favila) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un retrato del papa Francisco, en una iglesia en Colombo, Sri Lanka, el 22 de abril de 2025. (AP Foto/Eranga Jayawardena) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Una familia reza frente a un retrato del difunto papa Francisco, en la Catedral de Manila, Filipinas, el 22 de abril de 2025. (AP Foto/Aaron Favila) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Clárigos musulmanes colocan velas ante un retrato del papa Francisco durante un acto para rendir tributo al fallecido pontífice en Lahore, Pakistán, el 22 de abril de 2025. (AP Foto/K.M. Chaudary) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El cardenal filipino Jose Advincula (derecha), encabeza una comitiva de religiosos durante una misa por el fallecido papa Francisco, en la Catedral de Manila, Filipinas, el 22 de abril de 2025. (AP Foto/Aaron Favila) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Taiwaneses presentan sus respetos ante una foto del fallecido papa Francisco, en Taipéi, Taiwán, el 22 de abril de 2025. (AP Foto/Chiang Ying-ying) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Turistas visitan la Catedral de San José, en Hanói, Vietnam, el 22 de abril de 2025. (AP Foto/Hau Dinh) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Peregrinos de Croacia llegan al Vaticano, el 22 de abril de 2025. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El cardenal Silvano Tomasi bendice a una monja en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 22 de abril de 2025. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Peregrinos llegan a la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 22 de abril de 2025. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Dos monjas caminan hacia la Ciudad del Vaticano, el 22 de abril de 2025. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una monja de la orden católica Misioneras de la Caridad, fundada por Santa Teresa de Calcuta, reza junto a un retrato del papa Francisco, colocado sobre la tumba de la santa luego de su muerte, en Calcuta, India, el 22 de abril de 2025. (AP Foto/Bikas Das) Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Varias personas hacen fila para entrar a la Nunciatura Apostólica para presentar sus condolencias por la muerte del papa Francisco, en Yakarta, Indonesia, el 22 de abril de 2025. (AP Foto/Dita Alangkara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer muestra una imagen del fallecido papa Francisco ante la Nunciatura Apostólica en Yakarta, Indonesia, el 22 de abril de 2025. (AP Foto/Tatan Syuflana) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Católicos encienden velas frente a un retrato del fallecido papa Francisco en la Catedral de Manila, en Manila, Filipinas, el 22 de abril de 2025. (AP Foto/Aaron Favila) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fieles católicos asisten a una misa por el difunto papa Francisco, en la Catedral de Manila, Filipinas, el 22 de abril de 2025. (AP Foto/Aaron Favila) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Diarios británicos reportan la muerte del papa Francisco en sus portadas, vistos en Londres, el 22 de abril de 2025. (AP Foto/Kin Cheung) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un grupo de personas esperan en fila para entrar a la catedral de Myeongdong para rendir homenaje al difunto papa Francisco, en Seúl, Corea del Sur, el 22 de abril de 2025. (AP Foto/Ahn Young-joon) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.