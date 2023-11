AP Fotos: Muerte, destrucción y desesperación marcan el primer mes de la guerra entre Israel y Hamás

Israelíes se ponen a cubierto en un refugio mientras las sirenas antiaéreas advierten de proyectiles disparados desde la Ciudad de Gaza, en Ashkelon, Israel, el 10 de octubre de 2023. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved

Un niño enciende velas que forman una estrella de David en honor a las víctimas de los ataques de Hamás, durante una vigilia en la plaza Dizengoff, en el centro de Tel Aviv, Israel, el 18 de octubre de 2023. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

En la imagen, proyectiles disparados hacia Israel desde la Franja de Gaza, el 8 de octubre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El sistema de defensa antiaérea israelí Cúpula de Hierro, dispara misiles para interceptar un cohete lanzado desde la Franja de Gaza, en el centro de Israel, el 5 de noviembre de 2023. (AP Foto/Oded Balilty) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre pasa por delante de un grafiti reciente que equipara a Hamás con ISIS, en Tel Aviv, Israel, el 30 de octubre de 2023. El 7 de octubre, más de 1.400 personas fallecieron, en su mayoría civiles israelíes, y unas 240 fueron capturadas en un ataque transfronterizo sin precedentes lanzado por insurgentes de Hamás desde la Franja de Gaza. (AP Foto/Oded Balilty) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La madre de Antonio Macías llora sobre el cadáver de su hijo, cubierto con la bandera de Israel, en el cementerio Pardes Haim, en Kfar Saba, cerca de Tel Aviv, Israel, el 15 de octubre de 2023. Macias fue asesinado por insurgentes de Hamás cuando asistía a un festival de música en el sur de Israel a principios de mes. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved

Palestinos lloran a sus familiares muertos en un bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza en frente de la morgue en Deir al Balah, el 1 de noviembre de 2023. ( AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Varias personas se congregan en torno a los ataúdes de cinco miembros de la familia Kotz durante su funeral en Gan Yavne, Israel, el 17 de octubre de 2023. La familia fue asesinada por insurgentes de Hamás el 7 de octubre en su casa en el kibutz de Kfar Azza, cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Más de 1.400 personas fallecieron, en su mayoría civiles israelíes, y unas 240 fueron capturadas en un ataque transfronterizo sin precedentes lanzado por el grupo insurgente que gobierna la Franja. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved

Forenses israelíes examinan los cuerpos de israelíes asesinados por insurgentes de Hamás en el Centro Nacional de Medicina Forense en Tel Aviv, Israel, el 18 de octubre de 2023. El 7 de octubre, más de 1.400 personas fallecieron, en su mayoría civiles israelíes, y unas 240 fueron capturadas en un ataque transfronterizo sin precedentes lanzado por insurgentes de Hamás desde la Franja de Gaza. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved

Varias personas lloran junto a las tumbas de las ciudadanas británicas-israelíes Lianne Sharabi y sus dos hijas, Noiya, de 16 años, y Yahel, de 13, durante su funeral en Kfar Harif, Israel, el 25 de octubre de 2023. Las tres fueron asesinadas por insurgentes de Hamás el 7 de octubre en el kibutz de Be'eri, cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Más de 1.400 personas fallecieron y unas 240 fueron capturadas en un ataque transfronterizo sin precedentes lanzado por insurgentes de Hamás desde la Franja de Gaza. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved

Civiles asesinados por Hamás, yacen en el piso en Sderot, Israel, el 7 de octubre de 2023. Insurgentes de Hamás en la Franja de Gaza se infiltraron en el sur de Israel y dispararon miles de proyectiles al país mientras Israel comenzaba a atacar objetivos en el enclave palestino en respuesta. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos lloran a sus familiares muertos en un bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza, en una morgue en Jan Yunis, el 29 de octubre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Israelíes asesinados por insurgentes de Hamás, tendidos sobre el asfalto en una carretera cerca de Sderot, Israel, el 7 de octubre de 2023. Insurgentes de Hamás en la Franja de Gaza se infiltraron en el sur de Israel y dispararon miles de proyectiles al país mientras Israel comenzaba a atacar objetivos en el enclave palestino en respuesta. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Familiares y amigos de Yonat Or cargan con su ataúd durante su entierro en el kibutz Palmachim, Israel, el 29 de octubre de 2023. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Soldados israelíes pasan junto a un civil asesinado por insurgentes de Hamás en Sderot, Israel, el 7 de octubre de 2023. Insurgentes de Hamás en la Franja de Gaza se infiltraron en el sur de Israel y dispararon miles de proyectiles al país mientras Israel comenzaba a atacar objetivos en el enclave palestino en respuesta. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Soldados israelíes y Shlomit Lipshitz (centro), la madre del sargento Lavi Lipshitz, saluda la tumba de su hijo durante su funeral en el cementerio militar del Monte Herzl, en Jerusalén, el 1 de noviembre de 2023. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved

Israelíes inspeccionan un edificio residencial dañado tras recibir el impacto de un proyectil disparado desde la Franja de Gaza, en Ashkelon, Israel, el 9 de octubre de 2023. (AP Foto/Erik Marmor) Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved

Dos personas se abrazan durante el funeral por Meni y Ayelet Godard, en el kibutz de Palmachim, Israel, el 29 de octubre de 2023. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una columna de humo causada por una explosión luego de un ataque aéreo israelí sobre la Franja de Gaza, vista desde el sur de Israel, el 23 de octubre de 2023. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Tanques israelíes se dirigen hacia la frontera con la Franja de Gaza, en el sur de Israel, el 12 de octubre de 2023. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos trasladan el cuerpo sin vida de un niño, encontrado bajo los escombros de una casa destruida por los ataques israelíes sobre la Ciudad de Gaza, el 24 de octubre de 2023. (AP Foto/Abed Khaled) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre israelí, con un chal de rezo, ora junto a viviendas destruidas por insurgentes de Hamás en el kibutz de Be'eri, Israel, el 22 de octubre de 2023. El kibutz fue asaltado por insurgentes de Hamás desde la cercana Gaza el 7 de octubre, cuando mataron y capturaron a muchos israelíes. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos inspeccionan los escombros de viviendas destruidas tras ataques aéreos israelíes sobre la localidad Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 26 de octubre de 2023. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

En la imagen, humo y fuego causados por un ataque aéreo israelí sobre la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Palestinos evacuan a los heridos en un bombardeo israelí sobre Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 17 de octubre de 2023. (AP Foto/Hatem Ali) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos reaccionan tras sacar el cuerpo sin vida de un niño de entre los escombros de un edificio luego de un ataque aéreo israelí sobre el campo de refugiados de Jebaliya, en la Franja de Gaza, el 9 de octubre de 2023. (AP Foto/Ramez Mahmoud ) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos celebran junto a un tanque israelí destruido en la cerca fronteriza de la Franja de Gaza, al este de Jan Yunis, en el sur del enclave, el 7 de octubre de 2023. Hamás, el grupo insurgente que gobierna la Franja de Gaza, llegó a cabo un ataque sin precedentes y por varios frente sobre Israel al amanecer del 7 de octubre, disparando miles de proyectiles mientras docenas de combatientes cruzaban la fortificada frontera para infiltrarse en varias localidades por tierra, mar y aire, tomando al país por sorpresa durante un importante feriado. (AP Foto) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Insurgentes palestinos regresan a la Franja de Gaza en una camioneta con el cuerpo de Shani Louk, un ciudadano con doble nacionalidad israelí y alemana, el 7 de octubre de 2023. Hamás, el grupo insurgente que gobierna la Franja de Gaza, llegó a cabo un ataque sin precedentes y por varios frente sobre Israel al amanecer del 7 de octubre, disparando miles de proyectiles mientras docenas de combatientes cruzaban la fortificada frontera para infiltrarse en varias localidades por tierra, mar y aire, tomando al país por sorpresa durante un importante feriado. (AP Foto/Ali Mahmud) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Agentes de policía evacuan a una mujer y a una niña de un lugar alcanzado por un proyectil disparado desde la Franja de Gaza, en Ashkelon, en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023. (AP Foto/Tsafrir Abayov) Copyright 2023The Associated Press All rights reserved

Palestinos llevan a un ciudadano israelí capturado (centro), desde el kibutz de Kfar Azza a la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023. Hamás, el grupo insurgente que gobierna la Franja de Gaza, llegó a cabo un ataque sin precedentes y por varios frente sobre Israel al amanecer del 7 de octubre, disparando miles de proyectiles mientras docenas de combatientes cruzaban la fortificada frontera para infiltrarse en varias localidades por tierra, mar y aire, tomando al país por sorpresa durante un importante feriado. (AP Foto) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos llevan a una civil israelí capturada (centro), desde el kibutz de Kfar Azza a la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023. Hamás, el grupo insurgente que gobierna la Franja de Gaza, llegó a cabo un ataque sin precedentes y por varios frente sobre Israel al amanecer del 7 de octubre, disparando miles de proyectiles mientras docenas de combatientes cruzaban la fortificada frontera para infiltrarse en varias localidades por tierra, mar y aire, tomando al país por sorpresa durante un importante feriado. (AP Foto) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Cohetes son disparados hacia Israel desde la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved

Soldados israelíes pasan junto a civiles asesinados por insurgentes de Hamás en Sderot, Israel, el 7 de octubre de 2023. Insurgentes de Hamás en la Franja de Gaza se infiltraron en el sur de Israel y dispararon miles de proyectiles al país mientras Israel comenzaba a atacar objetivos en el enclave palestino en respuesta. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Manchas de sangre, en el cuarto de un niño luego de un masivo ataque insurgente de Hamás en el kibutz de Nir Oz, Israel, el 19 de octubre de 2023. Nir Oz es una de las más de 20 localidades y aldeas del sur de Israel que fueron asaltadas en el operativo de Hamás el 7 de octubre. El kibutz, en una pequeña colina próxima a la frontera con al Franja, se vio especialmente golpeado: alrededor de un centenar de sus 400 habitantes están muertos o desaparecidos. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Palestinos llevan a una civil israelí capturada (centro) desde el kibutz de Kfar Azza a la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023. Hamás, el grupo insurgente que gobierna la Franja de Gaza, llegó a cabo un ataque sin precedentes y por varios frente sobre Israel al amanecer del 7 de octubre, disparando miles de proyectiles mientras docenas de combatientes cruzaban la fortificada frontera para infiltrarse en varias localidades por tierra, mar y aire, tomando al país por sorpresa durante un importante feriado. (AP Foto) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer palestina recoge agua del mar para lavar la ropa en la playa de Deir al Balah, en la Franja de Gaza, el 2 de noviembre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos caminan entre edificios destruidos por bombardeos israelíes sobre al-Zahra, a las afueras de la Ciudad de Gaza, el 20 de octubre de 2023. (AP Foto/Ali Mahmoud) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos desplazados por los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza encienden una hoguera en un campamento de tiendas de campaña habilitadas por una agencia de la ONU, en Jan Yunis, el 31 de octubre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos heridos en los ataques aéreos israelíes, en el hospital de Shifa, en la Ciudad de Gaza, el 11 de octubre de 2023. (AP Foto/Ali Mahmoud) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos desalojan un edificio alcanzado por un bombardeo aéreo israelí sobre la Franja de Gaza, en Rafah, el 22 de octubre de 2023. (AP Foto/Hatem Ali) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos sacan a dos niños heridos en un ataque aéreo israelí sobre la Ciudad de Gaza, el 25 de octubre de 2023. (AP Foto/Abed Khaled) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Proyectiles disparados desde la Franja de Gaza hacia Israel pasan sobre edificio destruidos por los ataques aéreos israelíes sobre la Ciudad de Gaza, en el centro del enclave palestino, el 19 de octubre de 2023. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos heridos, tendidos sobre el piso del hospital al-Shifa en la Ciudad de Gaza, en el centro de la Franja, tras llegar procedentes del hospital al-Ahli luego de una explosión registrada allí, el 17 de octubre de 2023. El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, dijo que un ataque aéreo provocó la explosión que dejó cientos de muertos en el hospital al-Ahli, pero el ejército israelí atribuyó el incidente a un proyectil palestino que falló. (AP Foto/Abed Khaled) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un bombero israelí se arrodilla en el asfalto para recomponerse luego de extinguir, junto a a sus compañeros, un incendio en varios autos causado por un proyectil disparado desde la Franja de Gaza, en Ashkelon, Israel, el 9 de octubre de 2023. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Kenzi al Madhoun, un niño de cuatro años que resultó herido en un bombardeo israelí, en el hospital Al Aqsa, en Deir al Balah, en la Franja de Gaza, el 1 de noviembre de 2023. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un ataque aéreo israelí causa fuego y humo en la Ciudad de Gaza, el 8 de octubre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Soldados israelíes mueven un tanque en una zona próxima a la frontera con la Franja de Gaza, en el sur de Israel, el 15 de octubre de 2023. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos inspeccionan los escombros de la mezquita de Yassin, destruida por un ataque aéreo israelí, en el campo de refugiados de Shati, en la Ciudad de Gaza, el 9 de octubre de 2023. (AP Foto/Adel Hana) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Israelíes evacuan una zona alcanzada por un proyectil disparado desde la Franja de Gaza, en Ashkelon, en el sur de Israel, el 9 de octubre de 2023. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved

Un soldado israelí pasa junto a una vivienda destrozada por insurgentes de Hamás en el kibutz de Be'eri, el 11 de octubre de 2023. El kibutz fue asaltado por miembros de Hamás durante su sorpresivo y letal asalto sobre el sur de Israel. (AP Foto/Baz Ratner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Israelíes se ponen a cubierto ante los proyectiles disparados desde la Franja de Gaza, en Ashkelon, en el sur de Israel, el 11 de octubre de 2023. (AP Foto/Leo Correa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un soldado israelí cree escuchar una sirena antiaérea y se tira al piso en el kibutz de Be'eri, Israel, el 11 de octubre de 2023. El kibutz fue asaltado por insurgentes de Hamás en un sorpresivo y letal ataque sobre el sur de Israel. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved

Eli Albag llora pegado a la fotografía de su hija Liri durante una protesta para exigir la liberación de los rehenes secuestrados durante un ataque sin precedentes de Hamás, en Tel Aviv, Israel, el 14 de octubre de 2023. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved

Un soldado israelí abraza a su pareja cerca de la frontera con la Ciudad de Gaza, en el sur de Israel, el 20 de octubre de 2023. El ejército israelí ha reforzado la presencia de tropas terrestres cerca del enclave palestino luego de un inesperado y letal asalto insurgente, a medida que la guerra entre Israel y Hamás se adentra en su segunda semana. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Fotos de israelíes desaparecidos y retenidos en Gaza, pegadas en un muro en Tel Aviv, Israel, el 18 de octubre de 2023. El ejército israelí dice que unas 200 personas fueron secuestradas y llevadas a la Franja tras un ataque transfronterizo de Hamás el 7 de octubre. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved

Una niña palestina reacciona al ver a un niño pequeño sacado de entre los escombros de un edificio luego de un ataque aéreo israelí sobre Jan Yunis, en la Franja de Gaza, el 21 de octubre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer palestina herida sale corriendo tras ataques aéreos israelíes sobre su vecindario en la Ciudad de Gaza, el 23 de octubre de 2023. (AP Foto/Abed Khaled) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un bombero y un paramédico administran oxígeno a un gato herido rescatado de un edificio alcanzado por un proyectil disparado desde Gaza, en Tel Aviv, Israel, el 27 de octubre de 2023. (AP Foto/Oded Balilty) Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved

Las fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan vehículos calcinados en el sangriento ataque transfronterizo de insurgentes de Hamás el 7 de octubre, a las afueras de la localidad de Netivot, en el sur de Israel. Los autos fueron recogidos y trasladados a una zona próxima a la frontera con la Franja luego del ataque, en el que unas 1.400 personas murieron y alrededor de 240 fueron tomadas como rehenes. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Palestinos buscan sobrevivientes tras un ataque aéreo israelí sobre el campo de refugiados de Nusseirat, en la Franja de Gaza, el 31 de octubre de 2023. (AP Foto/Doaa AlBaz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Residentes del kibbutz de Kfar Azza se cubren los ojos y se atan las manos durante una manifestación en solidaridad con sus amigos y familiares retenidos en la Franja de Gaza, en Tel Aviv, Israel, el 2 de noviembre de 2023. Insurgentes de Hamás asaltaron la pequeña comunidad agrícola durante su sangriento ataque transfronterizo desde la Franja el 7 de octubre. Dieciocho residentes fueron secuestrados y llevados al enclave palestino, incluyendo siete menores, el más pequeño de apenas tres años. (AP Foto/Oded Balilty) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.