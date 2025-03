AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Un barrendero limpia una vereda junto a un mural de la fallecida estrella del fútbol Diego Maradona, en Buenos Aires, Argentina, el 10 de marzo de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved

Un manifestante disfrazado de Joker participa en una manifestación de jubilados e hinchas de fútbol para reclamar un alza en las pensiones y contra las medidas de austeridad impuestas por el gobierno del presidente Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el 12 de marzo de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes colombianos miran por la ventana de un bus panameño que los lleva desde un centro de detención de migrantes en Lajas Blancas, a donde llegaron tras cruzar el Tapón del Darién en su ruta hacia la frontera de Estados Unidos, a una comisaría de policía en la Ciudad de Panamá, el 11 de marzo de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Soldados guatemaltecos patrullan la frontera compartida con México dentro de la operación Anillo de Fuego, que busca reforzar el control de la frontera, en la desembocadura del río Suchiate en Ocos, Guatemala, el 13 de marzo de 2025. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una trabajadora hospitalaria baila con un payaso del proyecto cultural "Roda de Palhacos" durante una fiesta de carnaval en el hospital Servidores do Estado Federal, en Río de Janeiro, Brasil, el 11 de marzo de 2025. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Activistas de un grupo de derechos representan a víctimas de la violencia de género para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, frente a un centro cultural en Bogotá, Colombia, el 8 de marzo de 2025. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Jugadores del Barcelona de Ecuador celebran tras el pitido final del partido de la Copa Libertadores contra el Corinthians de Brasil, en el estadio Neo QuÌmica Arena en Sao Paulo, el 12 de marzo de 2025. (AP Foto/Ettore Chiereguini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Detenidos comparecen ante la prensa luego de su detención a manos de la policía en Guayaquil, Ecuador, el 7 de marzo de 2025, por su supuesta implicación en una masacre ocurrida en la víspera en el vecindario Socio Vivienda 2. (AP Foto/César Muñoz) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Residentes cruzan una calle inundada tras el desbordamiento del río Pallina en Viacha, Bolivia, el 12 de marzo de 2025. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer ondea una bengala durante una marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer, en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2025. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved