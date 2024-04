AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Un indígena acude a la ceremonia inaugural del 20mo Campamento Tierra Libre en Brasilia, Brasil, el 22 de abril de 2024. El evento anual, que dura 7 días, busca mostrar la unidad de los pueblos indígenas brasileños en su lucha por la demarcación de sus tierras y sus derechos. (AP Foto/Luis Nova) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes se congregan en el exterior de la Casa Rosada durante una marcha para exigir más financiación para las universidades públicas y protestar contra las medidas de austeridad propuestas por el presidente, Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el 23 de abril de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Michel Patrick Boisvert, que fue nombrado primer ministro interino de Haití por el gobierno del primer ministro saliente, Ariel Henry, brinda durante la ceremonia de toma de posesión del consejo de transición, que tendrá que elegir a un nuevo primer ministro y a su gobierno, en Puerto Príncipe, Haití, el 25 de abril de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Denize Flerino limpia el sudor de la frente de su hijo, que padece fiebres altas, en una sala de emergencias de Médicos Sin Fronteras en el vecindario de Cite Soleil, en Puerto Príncipe, Haití, el 19 de abril de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Agentes de policía avanzan en fila hacia una manifestación de maestros en medio de una nube de humo de los extintores y los fuegos artificiales utilizados por los inconformes que protestan contra la jubilación forzosa, en La Paz, Bolivia, el 22 de abril de 2024. (AP Foto/Juan Karita)

Una votante marca su boleta durante el referéndum propuesto por el presidente, Daniel Noboa, para respaldar nuevas medidas de seguridad destinadas a frenar a las bandas delictivas que alimentan la violencia, en Quito, Ecuador, el 21 de abril de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Miembros de la guardia de honor, en formación, mientras el presidente de Chile, Gabriel Boric, da la bienvenida a su homóloga griega, Katerina Sakellaropoulou, en el palacio presidencial de La Moneda, en Santiago, Chile, el 24 de abril de 2024. (AP Foto/Esteban Félix)

Una residente que no quiso ser identificada muestra el arma que guarda en su casa para su defensa mientras posa para una foto en Rosario, Argentina, el 8 de abril de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Margarita Mendez (delante izquierda), toma mate mientras su amiga Cristina Chamorro da de mamar a su bebé en una cocina exterior en la comunidad indígena guaraní de Kaaguy Pora II, a las afueras de Andresito, en la provincia argentina de Misiones, el centro de la producción mundial de mate, el 18 de abril de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)