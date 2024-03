AP Fotos: Catalina, princesa de Gales, a través de los años

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña, derecha, y su esposa Catalina, izquierda, la duquesa de Cambridge, saludan a la multitud el 23 de abril de 2014, en Adelaide, Australia. (Foto AP/David Mariuz, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Catalina, la princesa de Gales, centro, saluda desde el balcón del Palacio de Buckingham con el Príncipe Guillermo, a la derecha, la princesa Carlota, abajo a la izquierda, y el Príncipe Luis, centro, durante la coronación del rey Carlos III de Gran Bretaña, en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023. (Leon Neal/Pool Photo via AP, archivo) 2023 Getty Images

Catalina. la duquesa de Cambridge, de Gran Bretaña en el centro de la cancha durante la entrega del trofeo después de que el serbio Novak Djokovic derrotara al suizo Roger Federer en el partido final masculino del campeonato de Wimbledon en Londres, el 14 de julio de 2019. (Laurence Griffiths/Pool Photo via AP, archivo)

Catalina, la duquesa de Cambridge, ríe durante una visita al Hospital St Thomas con el príncipe Guillermo para la salud mental, en Londres, el 10 de marzo de 2016. (Toby Melville /Pool Photo via AP, archivo)

Catalina, la duquesa de Cambridge, de Gran Bretaña se protege de la lluvia a su llegada al Palacio de Kensington para una recepción para padres de usuarios de un Centro para la Primera Infancia, el día del lanzamiento del Centro de la Fundación Real para la Primera Infancia, en Londres, el 18 de junio de 2021. (Tolga Akmen/Pool Photo via AP, archivo) AFP or licensors

Catalina de Gran Bretaña, duquesa de Cambridge, en una recepción para padres de usuarios del Centro para la Infancia Temprana en la inauguración del Centro para la Infancia Temprana de la Fundación Real en el Palacio de Kensington en Londres el viernes 18 de junio de 2021. (Tolga Akmen/Pool Photo vía AP, archivo) AFP or licensors

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña, izquierda, y la princesa Catalina de Gales, asisten a una ceremonia de bienvenida para el presidente y la primera dama de la República de Corea en el desfile de la guardia montada en Londres, Inglaterra, el 21 de noviembre de 2023. (Chris Jackson/Pool Photo via AP, archivo) 2023 Getty Images

ARCHIVO - Catalina, la princesa de Gales, en la misa del Día de los Veteranos en el Cenotafio en Whitehall en Londres el domingo 12 de noviembre de 2023. (AP Photo/Kin Cheung, Pool, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una persona mira un anuncio de la princesa de Gales en un celular fuera del Palacio de Buckingham, el viernes 22 de marzo de 2024. (Yui Mok/PA via AP)

En esta imagen tomada de un video publicado por BBC Studios el viernes 22 de marzo de 2024, Catalina de Gran Bretaña, la princesa de Gales, anuncia que, tras una cirugía abdominal en enero, recibe tratamiento contra cáncer. (BBC Studios vía AP)

El príncipe Guillermo y Catalina de Gran Bretaña, duquesa de Cambridge, posan para los medios de comunicación con su hija recién nacida al salir del exclusivo ala Lindo del Hospital St. Mary en Londres, el 2 de mayo de 2015. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Catalina, la duquesa Cambridge de Gran Bretaña, llega a una misa conmemorativa para rendir homenaje a los miembros pasados y presentes de las fuerzas armadas británicas que sirvieron en operaciones en Afganistán, en la Catedral de San Pablo, en el centro de Londres, el viernes 13 de marzo de 2015. (Foto AP/Lefteris Pitarakis, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña y Catalina, la duquesa de Cambridge, posan con su hijo recién nacido afuera del exclusivo Ala Lindo del Hospital St. Mary's en Londres, donde la Duquesa dio a luz el lunes 22 de julio en una fotografía del 23 de julio de 2013. (Foto AP/Lefteris Pitarakis, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El príncipe Jorge, de izquierda a derecha, el príncipe Luis, la princesa Carlota, Catalina, la duquesa de Cambridge y Camila, la duquesa de Cornualles, de Gran Bretaña, viajan en un carruaje durante el Desfile del Estandarte en Londres, el jueves 2 de junio de 2022, en el primero de cuatro días de celebraciones con motivo del Jubileo de Platino de la reina Isabel II. (Chris Jackson/Pool foto vía AP, archivo) 2022 Getty Images

ARCHIVO - El príncipe Jorge de Gran Bretaña, Catalina, la duquesa de Cambridge, el príncipe Luis, el príncipe Guillermo y la princesa Carlota, llegan para instalarse por la tarde en la Escuela Lambrook, cerca de Ascot, Inglaterra, el miércoles 7 de septiembre de 2022. (Jonathan Brady/Pool foto vía AP, archivo)

La reina Isabel II, el príncipe Luis, Catalina, la duquesa de Cambridge, la princesa Carlota, el príncipe Jorge y el príncipe Guillermo se reúnen en el balcón del Palacio de Buckingham, en Londres, el 2 de junio de 2022 mientras observan el paso de un avión de la Real Fuerza Aérea. (Paul Grover, Pool Photo vía AP, archivo) Paul Grover

Catalina, la duquesa de Cambridge, de Gran Bretaña a la derecha, camina con las damas de honor y los pajes a su llegada a la boda de su hermana Pippa Middleton con James Matthews, en la iglesia de San Marcos en Englefield, Inglaterra, el sábado 20 de mayo de 2017. (Justin Tallis/Pool Photo via AP, archivo) AFP or licensors

Catalina, la duquesa de Cambridge y el príncipe Jorge de Gran Bretaña s en el palco real antes de la final de individuales masculinos en el día catorce del campeonato de tenis de Wimbledon en Londres, el 10 de julio de 2022. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

El príncipe Luis se apoya en Catalina, la duquesa de Cambridge, durante el desfile del Jubileo de Platino de la reina Isabel II celebrado frente al Palacio de Buckingham, en Londres, el domingo 5 de junio de 2022, en el último de los cuatro días de celebraciones del jubileo. (Chris Jackson/Pool Photo via AP, archivo) 2022 Getty Images

Catalina, la duquesa de Cambridge de Gran Bretaña, sentada en un tronco con niños en la Escuela Forestal y Jardín de Vida Silvestre Sayers Croft, en Londres, el martes 2 de octubre de 2018. (Peter Nicholls/Pool Photo via AP, archivo)

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña y su esposa Catalina, el duque y la duquesa de Cambridge, sonríen mientras observan una ceremonia de tiburones a su llegada a la isla Marapa, en Islas Salomón, 17 de septiembre de 2012. (Foto AP/Rick Rycroft, Pool, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Catalina, la duquesa de Cambridge mira el partido de Mate Pavic y Nikola Mektic de Croacia contra Matthew Ebden y Max Purcell de Australia en la final de dobles masculinos en el campeonato de Wimbledon en Londres el sábado 9 de julio de 2022. Catalina anunció que recibe tratamiento contra cáncer en un video publicado el 22 de marzo de 20214. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El príncipe Guillermo de Gran Bretaña y su esposa Catalina, duquesa de Cambridge, fuera de la Abadía de Westminster después de su boda real en Londres el viernes 29 de abril de 2011. (Foto AP/Martin Meissner, archivo) AP2011

Kate Middleton llega a la Abadía de Westminster para su Boda Real en Londres el viernes 29 de abril de 2011. (Foto AP/Gero Breloer, archivo) 2011 AP

El príncipe Carlos de Gran Bretaña y Camila, a duquesa de Cornualles, observan cómo el Príncipe Guillermo de Gran Bretaña besa a su esposa Catalina, la duquesa de Cambridge en el balcón del Palacio de Buckingham después de su Boda Real en Londres el viernes 29 de abril de 2011. (Foto AP/Matt Dunham, archivo) 2011 AP

La reina Isabel II de Gran Bretaña, derecha, y Catalina la duquesa de Cambridge en un desfile de modas en la Universidad De Montfort en Leicester, Inglaterra, el 8 de marzo de 2012. (Foto AP/Oli Scarff, Pool, archivo)

El príncipe Carlos de Gran Bretaña, a la izquierda, habla con Catalina, la duquesa de Cambridge, a su llegada al estreno mundial de la nueva película de la franquicia de James Bond 'No Time To Die', en Londres el 28 de septiembre de 2021. (Chris Jackson/Pool Photo via AP, archivo) 2021 Getty Images

Catalina, la duquesa de Cambridge, a la derecha, y Camilla, duquesa de Cornualles, salen del Palacio de Buckingham en un carruaje tirado por caballos de camino al Desfile de la Guardia Montada en el Desfile del Estandarte para conmemorar el cumpleaños oficial de la Reina, en Londres, el 11 de junio de 2011. (Foto AP/Akira Suemori, archivo) AP2011

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña, en el centro, con su entonces novia Kate Middleton y el príncipe Enroque observan el partido de rugby de Inglaterra contra Italia en el campeonato de las Seis Naciones en el estadio Twickenham de Londres, el 10 de febrero de 2007. (Foto AP/Alastair Grant, archivo) AP2007

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña, segundo a la izquierda, Catalina, la princesa de Gales, a la izquierda, el príncipe Enrique de Gran Bretaña, segundo a la derecha, y Meghan, duquesa de Sussex, miran las ofrendas florales para la difunta reina Isabel II a las afueras del Castillo de Windsor, en Windsor, Inglaterra, el 10 de septiembre de 2022. (Foto AP/Martin Meissner, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

El príncipe Guillermo, a la derecha, y su esposa Catalina, el duque y la duquesa de Cambridge, observan una competencia de ciclismo en pista en el velódromo durante los Juegos Olímpicos de Verano de 2012, el jueves 2 de agosto de 2012, en Londres. (Foto AP/Matt Rourke, File) AP