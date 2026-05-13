Asistentes de vuelo de United Airlines aprueban contrato con alza salarial y pago por embarque

ARCHIVO - Un avión de United Airlines se prepara para aterrizar en una pista del Aeropuerto Internacional de Denver, el lunes 11 de mayo de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski, archivo) AP

El acuerdo de cinco años, ratificado el martes, abarca a casi 30.000 asistentes de vuelo de United Airlines. Incluye un aumento salarial promedio del 31% este verano, pago por embarque equivalente a un 7% a 8% adicional en la compensación en promedio y 741 millones de dólares en pagos retroactivos, según la Asociación de Asistentes de Vuelo (AFA, por sus siglas en inglés).

“El contrato cambiará de inmediato la vida de los asistentes de vuelo de United, especialmente la de nuestros miles de nuevos contratados que han sido incorporados desde la pandemia", afirmó Ken Diaz, presidente del capítulo de United del sindicato. "Nuestra solidaridad cumplió”.

El sindicato indicó que el acuerdo también garantiza una mayor seguridad laboral, restricciones a los vuelos nocturnos, pago por demoras prolongadas de más de 2 horas y media, mayores aportes a la jubilación, 10 semanas de licencia parental remunerada y la eliminación de los turnos de reserva de guardia de 24 horas.

Tanto el director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, como los líderes sindicales señalan que el acuerdo —alcanzado mediante mediación en la Junta Nacional de Mediación— establece un nuevo referente en la industria.

“El contrato de los auxiliares de vuelo de United Airlines ahora lidera la industria en valor total para los asistentes de vuelo, y así debe ser”, manifestó Sara Nelson, presidenta de la AFA, que representa a más de 55.000 asistentes de vuelo en 20 aerolíneas.

En una publicación compartida en LinkedIn, Kirby expresó que United tiene “la suerte de contar con los mejores asistentes de vuelo del mundo para representar a nuestra aerolínea”.

“Estoy muy contento de que ahora tengan el contrato líder de la industria que se merecen”, añadió.

Durante años, fue habitual en gran parte de la industria aérea que los asistentes de vuelo no cobraran durante el embarque, pese a que ya estaban auxiliando a los pasajeros, resolviendo problemas de asientos y equipaje de mano, realizando controles de seguridad y preparando la cabina para la salida.

Delta Air Lines se convirtió en la primera aerolínea de Estados Unidos en ofrecer pago por embarque en 2022, seguida por American Airlines y Alaska Airlines.

En agosto pasado, los asistentes de vuelo de Air Canada pusieron el tema en el centro de la atención pública cuando cerca de 10.000 de ellos abandonaron sus puestos de trabajo, lo que llevó a la aerolínea canadiense a cancelar más de 3.100 vuelos. La huelga terminó días después con un acuerdo decisivo que incluyó el pago por el embarque de pasajeros.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP