Asistencia a iglesias en EEUU aumenta por primera vez en décadas, según un nuevo informe

ARCHIVO - Miembros de la Iglesia Ortodoxa Negra de San Moisés participan juntos en un servicio religioso el 9 de noviembre de 2025, en Pittsburgh. (AP Foto/Jessie Wardarski, archivo) AP

El promedio de asistencia a los servicios religiosos cayó en más de la mitad. Los cierres de templos y el auge de los llamados “none” (“ninguna”) —quienes dicen no profesar ninguna religión— han acaparado todos los titulares. Y la fe en instituciones como la religión organizada se ha desplomado.

No obstante, un informe del Instituto Hartford para la Investigación Religiosa muestra indicios de cambio: por primera vez en dos décadas, la asistencia ha aumentado. Más personas realizan actividades de voluntariado, y también parece haber una renovada sensación de optimismo entre los pastores y otros clérigos.

“El principal hallazgo es un optimismo cauteloso”, declaró Alison Norton, codirectora del Instituto Hartford para la Investigación Religiosa, a los periodistas durante la conferencia anual de la Asociación de Noticias sobre Religión, que se llevó a cabo en Atlanta. Dijo que los datos revelaban una historia de capacidad de recuperación y reajuste.

“A través de diversos indicadores, existen signos de recuperación y, en algunos casos, de renovación”, escribieron los autores del estudio en un informe publicado el 24 de abril, el cual encuestó a una muestra representativa de líderes de 7.453 congregaciones entre septiembre y diciembre de 2025.

Este contenido ha sido escrito y producido por el Religion News Service y distribuido por The Associated Press. El RNS y la AP colaboran en algunos contenidos de noticias religiosas. El RNS es el único responsable de este despacho.

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El promedio de asistencia presencial —que cayó de 137 personas en el año 2000 a 45 durante la pandemia de COVID-19— se sitúa ahora en 70 adultos, la cual es una cifra superior a la registrada en la encuesta Comunidades de Fe Hoy de 2020, realizada por el Instituto Hartford para la Investigación Religiosa. Ese informe encontró que el promedio de asistencia era de 65 personas.

Los investigadores indicaron que este aumento en la asistencia —reportado por las propias congregaciones encuestadas— es insuficiente para revertir años de declive. Aun así, apuntó Scott Thumma, director del Instituto Hartford para la Investigación Religiosa, hacía mucho tiempo que no se observaba ningún repunte.

Thumma añadió que los investigadores tenían previsto ver una continuación del declive y del distanciamiento.

“Nos sorprendimos mucho cuando vimos los datos de 2025", expresó. Dijo también que, para muchas congregaciones, este podría ser el primer indicio de que la trayectoria de declive podría revertirse. Tal como señaló el informe, “este es el primer incremento innegable en el promedio de asistencia en 25 años”.

Las congregaciones católicas y ortodoxas registraron el promedio más alto (200), en parte debido a que dichas denominaciones tienen menos parroquias que las protestantes. La congregación evangélica promedio reportó 75 fieles, mientras que las iglesias de las denominaciones protestantes tradicionales reportaron un promedio de 50.

Poco menos de la mitad de las congregaciones (43%) informaron haber crecido al menos un 5%, mientras que un número similar (46%) reportó que los asistentes disminuyeron al menos un 5%. El resto dijo que se mantuvo sin cambios.

“Por primera vez en décadas, son más las congregaciones que se están estabilizando o creciendo que las que disminuyen”, escribieron los autores.

Thumma refirió que las congregaciones de mayor tamaño tienen más probabilidades de crecer, mientras que las iglesias más pequeñas enfrentan mayores probabilidades de entrar en declive.

“Tras años de dificultades, incluso avances modestos pueden sentirse como una recuperación para estas congregaciones”, declaró Thumma durante la conferencia de la Asociación de Noticias sobre Religión.

El informe forma parte de un estudio a largo plazo sobre las congregaciones durante la era del COVID-19 y el periodo posterior. La encuesta preguntó sobre la asistencia, las donaciones, las actividades de voluntariado y los datos demográficos, así como sobre la percepción de los miembros y los líderes eclesiásticos respecto al futuro de sus congregaciones. Aproximadamente la mitad de las congregaciones encuestadas se ubicaban en el sur de Estados Unidos, mientras que el resto se repartía entre la región centro-norte, el oeste y el noreste.

Estudios anteriores realizados por Hartford revelaron que, al principio, las congregaciones respondieron a la pandemia adaptándose con rapidez a transmitir los servicios religiosos en streaming –—en línea y en vivo— y hallando otras formas de ejercer su ministerio, ya que no les era posible reunirse en persona. Posteriormente se produjo un periodo de estancamiento a medida que la pandemia se prolongó, y las iglesias entraron en modo de supervivencia.

Ahora ese tiempo parece haber llegado a su fin, manifestó Charissa Mikoski, profesora adjunta en el Instituto Hartford para la Investigación Religiosa, quien también participó en el estudio. Y las iglesias que crecen, agregó Mikoski, ponen en práctica las lecciones de resistencia que aprendieron durante la pandemia.

¨Esto no es sólo una recuperación; es adaptación y experimentación”, añadió Mikoski.

Cuando los datos revelaron que la asistencia había aumentado, los investigadores se mostraron escépticos.

“Incluso volvimos a verificar los datos muy minuciosamente”, explicó Mikoski. Otros grupos, como el Centro Pew de Investigación —un grupo de expertos que brinda información sobre actitudes, tendencias y problemáticas en Estados Unidos y el mundo— han mostrado que el declive de la religión en Estados Unidos se ha estabilizado, al menos por ahora, agregó.

El estudio también reveló que un menor número de clérigos sopesa abandonar el ministerio.

“No resulta demasiado sorprendente que, si las congregaciones se sienten mejor y hay más voluntarios que acuden, el clero también empiece a sentirse mejor”, dijo Thumma.

Thumma sospecha que la pandemia actuó, en cierto modo, como una llamada de atención para las iglesias. Ya no podían fingir que todo estaba bien y tuvieron que comenzar a implementar cambios de cara al futuro.

¿Otro aspecto positivo surgido de la pandemia? Las donaciones han aumentado, en gran parte debido al crecimiento de las contribuciones en línea, expresó Thumma.

"La gente ya no necesita estar presente físicamente, ni siquiera recordar hacer la donación en el momento”, añadió.

El promedio de ingresos crecíó de 120.000 dólares en 2020 a 205.000 dólares en 2025. El número de iglesias que ofrecen la opción de donar en línea aumentó del 58% en 2020 al 76% en 2025. Para el 2025, aproximadamente el 40% de los ingresos provenía de las donaciones en línea. Las congregaciones evangélicas y las no cristianas fueron las más propensas a reportar un superávit, mientras que las iglesias de las corrientes principales fueron más propensas a reportar déficits. Thumma también señaló que los gastos de las iglesias —especialmente en seguros y otros costos relacionados con los edificios— han aumentado.

Thumma dijo que pasará algún tiempo antes de saber si este crecimiento continuará. El centro tiene previsto realizar una encuesta de gran envergadura a las congregaciones en 2030, la cual podría arrojar más luz al respecto.

Los autores del informe se apresuraron a aclarar que no se trata de ningún gran renacimiento del cristianismo. La trayectoria de declive a largo plazo se mantiene, señalaron. No obstante, las congregaciones parecen dejar atrás el modo de supervivencia y planifican para el futuro.

“No se trata de una historia de renacimiento ni de un retorno a una era anterior de una especie de gloria de las congregaciones en Estados Unidos”, apuntó Norton. “Las congregaciones han atravesado un periodo de grandes trastornos y, aunque ha tomado su tiempo, muchas han salido de él con mayor claridad sobre quiénes son y cuál es su misión. Esto se está reflejando en los datos de maneras que resultan verdaderamente alentadoras”.

FUENTE: AP