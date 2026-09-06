Asientos vacíos, estrellas agotadas y juegos de madrugada generan rechazo en US Open

Un espectador duerme en su asiento mientras el alemán Alexander Zverev se enfrenta al chileno Alejandro Tabilo en el tercer set, durante la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos de tenis, en la madrugada del domingo 6 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Con asientos vacíos por todas partes después de terminar su partido de primera ronda del Abierto de Estados Unidos en las primeras horas de la madrugada, respondió dos preguntas de los reporteros en la cancha y lo cerró rápidamente.

“Creo que todo el mundo está cansado. Todo el mundo quiere irse a dormir”, comentó Zverev.

La ciudad que nunca duerme se está pasando un poco de la raya este año.

A los jugadores desde hace tiempo les encanta la electricidad de los partidos nocturnos en el Abierto de Estados Unidos, donde el tenis bajo las luces en el Arthur Ashe Stadium es un sello distintivo del torneo de Grand Slam estadounidense, con aficionados que se quedan hasta tarde y aportan mucha energía.

Pero con el torneo de este año ya estableciendo un récord con tres finales después de las 2 de la mañana en los primeros seis días, además de otras dos que se extendieron más allá de la 1 de la mañana, están surgiendo preocupaciones sobre cuánto es demasiado después de la medianoche en un escenario tan grande.

“Sé que están lidiando con muchos aspectos distintos en cuanto a la transmisión y la televisión, y con asegurarse de que ciertos partidos se jueguen y comiencen a una hora determinada por esas razones”, señaló Jessica Pegula, tercera del ranking femenino. “Pero uno tiene que preguntarse si de verdad es lo correcto que los jugadores estén terminando a las 2 de la mañana, sobre todo cuando no es que — o sea, yo no lo estoy viendo por televisión. Yo estoy durmiendo. Algunas personas se quedan, pero hay mucha gente que necesita irse a casa”.

Wimbledon instauró un toque de queda a las 11 de la tarde El Abierto de Francia programa solo un partido por noche. El Abierto de Estados Unidos es famoso por terminar tarde, aunque esta vez quizá hasta un extremo.

Venus Williams tuvo que afrontar el inicio más tardío en la historia del Abierto de Estados Unidos en la noche inaugural, a las 12:13 de la mañana, después de que Novak Djokovic quedara eliminado en primera ronda tras 4 horas y 36 minutos.

Gran parte del público se quedó para ver lo que podría terminar siendo el último partido de individuales de Grand Slam de la jugadora de 46 años, una derrota ante Sofia Kenin, pero el horario en sí fue un desafío.

“No es lo ideal”, manifestó Williams. “Habría preferido otra cosa, definitivamente. No fue bueno para ninguna de las dos, así que creo que ambas hicimos lo mejor posible. Simplemente no conozco ningún otro deporte en el que tengas que empezar tan tarde. Sin duda creo que hay margen de mejora ahí”.

Los dos primeros partidos de Zverev terminaron a la 1:55 y a las 2:15 de la mañana, lo que lo convirtió en el primer hombre cabeza de serie en disputar partidos consecutivos a cinco sets para comenzar un major en la era Abierta, que data de 1968.

El partido de segunda ronda de Ben Shelton, que comenzó la noche del viernes, se prolongó hasta las 2:07 de la mañana del sábado gracias a que el partido de dobles de las hermanas Williams duró más de tres horas.

Cuatro de los 17 finales más tardíos en la historia del torneo han ocurrido este año. El récord sigue siendo 2:50 de la mañana, de cuando Carlos Alcaraz venció a Jannik Sinner en los cuartos de final en 2022 camino a su primer título del Abierto de Estados Unidos.

“No es fácil”, dijo Shelton después de derrotar a Denis Shapovalov en 3 horas y 22 minutos. “Es la primera vez que experimento jugar tan tarde”.

Shelton calculó que lo más temprano que podría dormirse sería a las 5 de la mañana.

Aryna Sabalenka, número uno del ranking, que hace dos años disputó lo que ahora es el cuarto partido femenino más tardío, no es partidaria de jugar después de la medianoche ni de los efectos que podrían prolongarse.

“Cuando terminas tarde, al día siguiente se te desplaza mucho”, explicó Sabalenka. “O sea, igual necesitas tus horas de sueño, así que empiezas más tarde. Realmente puedes desajustar tu horario”.

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FUENTE: AP