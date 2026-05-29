Así puede Arsenal dar la sorpresa y vencer a PSG en la final de la Liga de Campeones

Los jugadores de Arsenal celebran tras coronarse campeones de la Liga Premier, el domingo 24 de mayo de 2026, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung) AP

Aunque sea una manera demasiado simplista de ver la final de la Liga de Campeones entre Paris Saint-Germain y Arsenal el sábado, en buena medida resume el choque de estilos que probablemente se verá en la Puskás Aréna de Budapest.

En una esquina está el PSG de Luis Enrique, el equipo más goleador de esta temporada en la Liga de Campeones con 44 tantos —un promedio de más de tres por partido— y la maquinaria implacable que arrolló al Inter de Milán por 5-0 en el partido por el título del año pasado, la mayor goleada en una final en los 70 años de historia de la competición.

En la otra está el Arsenal de Mikel Arteta, el recién coronado campeón de Inglaterra, que posee con diferencia la defensa más férrea de la Champions, un planteamiento asfixiante sin balón y la amenaza a balón parado más eficiente y avanzada del momento.

Si alguien tiene las herramientas para impedir que el PSG se convierta en apenas el segundo equipo en revalidar el título en la era de la Champions, ese es, sin duda, Arteta.

He aquí por qué:

El “mejor equipo” defendiendo

Luis Enrique no tiene ninguna duda.

“Son el mejor equipo defensivo de Europa, y lo han sido durante unos años”, dijo el técnico del PSG sobre Arsenal

Las estadísticas lo respaldan.

En esta Champions, Arsenal ha mantenido su portería a cero en nueve partidos —tres más que cualquier otro equipo— y ha encajado apenas seis goles en sus 14 encuentros. Dos de esos goles llegaron en la última jornada, un partido intrascendente contra el Kairat Almaty porque Arsenal ya se había clasificado. El PSG, en comparación, ha encajado 22 goles.

En la Liga Premier, Arsenal dejó su arco en cero en exactamente la mitad de sus 38 partidos en su campaña rumbo al título y recibió apenas 27 goles, el menor registro con una diferencia de ocho. Para cuando aseguró el campeonato con una jornada de anticipación, Arsenal había disputado 37 partidos y en 13 de ellos permitió apenas un remate a puerta o menos.

Arteta suele disponer una línea de cuatro formada por cuatro defensas centrales —una táctica utilizada por primera vez en el fútbol inglés por su mentor Pep Guardiola— con un mediocampista de contención, ya sea Declan Rice o Martín Zubimendi, por delante.

Y si se supera todo eso, aparece David Raya —posiblemente el mejor portero de la Premier esta temporada— para sacar al equipo del apuro.

Amenaza a balón parado

A lo largo de sus 6 años y medio en Arsenal, Arteta ha visto hacia dónde se ha encaminado el fútbol inglés —el dominio del Manchester City, un calendario cargado por más competiciones y más extensas, mayor profundidad de los planteles en la Premier por niveles récord de ingresos televisivos— y entendió que Arsenal tenía que sacar provecho de los detalles.

En ningún aspecto se nota tanto como en la supremacía a balón parado, impulsada por la contratación en 2021 de un especialista en jugadas a balón parado, Nicolas Jover.

Camino a ganar esta temporada su primer título de la Premier League desde 2004, Arsenal anotó 25 de sus 71 goles en acciones de balón detenido —más que cualquier otro.

Eso, según Opta, el proveedor de estadísticas de la competición, que además indicó que Arsenal marcó 19 goles de córner, un récord para una sola temporada de la Premier.

Arsenal tiene un equipo grande: cuatro defensores imponentes y un 9, ya sea Viktor Gyokeres o Kai Havertz, además de un servicio incisivo en jugadas a balón parado a cargo de Rice y Bukayo Saka.

No sorprenda si esa es la mejor vía del Arsenal para llegar al gol el sábado.

En control sin el balón

Arsenal no es un equipo que enamora. De hecho, después del estilo dominante en posesión del Manchester City con Guardiola y el “heavy metal” del Liverpool de Jurgen Klopp, el plan de juego de Arteta a veces ha resultado poco atractivo para el espectador neutral en la Premier.

Sin embargo, funciona.

Más que cualquier equipo en Inglaterra o en Europa, Arsenal puede parecer que controla los partidos sin siquiera tener el balón.

Tome este dato: los Gunners se convirtieron esta temporada en el primer equipo en los 34 años de historia de la Premier en completar una campaña sin conceder un penal ni recibir una tarjeta roja.

En la Liga de Campeones, el Arsenal no vio ni una sola tarjeta amarilla en los cuartos de final ni en las semifinales.

“Sabemos su capacidad para jugar sin el balón: son el mejor equipo del mundo en ese aspecto. Y con el balón, son capaces de marcar muchos goles. Es una combinación fascinante”, dijo Luis Enrique.

Jugar sin presión

Suena extraño decirlo de un club que no disputa una final de la Liga de Campeones desde hace 20 años, pero Arsenal llega al partido de clubes más importante del fútbol europeo sin presión.

Ganar la Premier por primera vez desde 2004 les ha quitado un peso a jugadores que cargaban grandes expectativas tras tantos intentos fallidos en las últimas temporadas: tres subcampeonatos consecutivos en la Premier, una semifinal de la Liga de Campeones la temporada pasada, incluso la derrota en la final de la Copa de la Liga inglesa en marzo.

“Somos los campeones y eso aporta mucha confianza y un tipo diferente de presencia y energía”, manifestó Arteta.

“Ya hablamos de lo que tenemos que hacer en Budapest y de cómo vamos a usar toda la energía increíble que todos llevamos a esa final”, remarcó.

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FUENTE: AP