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Asesinan a fiscal de importante provincia costera de Ecuador asediada por la violencia

QUITO (AP) — La fiscal de Manta, una importante ciudad portuaria en el suroeste de Ecuador asediada por la violencia y criminalidad, fue asesinada a tiros el domingo durante un ataque armado, en el que también murió su hermana, informaron las autoridades.

La fiscalía general del Estado confirmó y condenó el “ataque criminal” en el que perdieron la vida la fiscal Alexandra Bravo, y su hermana, Emperatriz Bravo. El hecho ocurrió luego de que las víctimas salían de un restaurante en una importante vía de esa ciudad, ubicada 260 kilómetros al suroeste de la capital, Quito.

“Este atentado constituye una represalia contra la lucha frontal y permanente que realiza esta institución frente a las estructuras delictivas que amenazan la seguridad del país”, señaló en un comunicado.

Ante el hecho, la Fiscalía reiteró su compromiso de seguir combatiendo la impunidad y ejercer su trabajo con “firmeza, independencia y apego a la ley”.

Bravo era una funcionaria con más de una década de trayectoria en la institución era parte de la unidad de delitos flagrantes de Manta y de la unidad multicompetente de la aledaña ciudad de Montecristi.

Manta es considerada una ciudad portuaria estratégica en la ruta utilizada por organizaciones narcodelictivas para el tráfico de drogas hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Según las autoridades, en esa zona existe una disputa por el control de las rutas de narcotráfico entre Los Choneros y Los Lobos, las más grandes y peligrosas del país y que fueron designadas por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras.

El asesinato de Bravo se suma al de otros fiscales, autoridades y funcionarios de esa ciudad.

En 2022, la fiscal Luz Marina Delgado murió en un atentado. En julio de 2023 el alcalde de Manta Agustín Intriago, fue asesinado a tiros durante la visita a una obra. Su nombre aparecería involucrado un año después en uno de los casos más relevantes de filtración del narcotráfico en instituciones públicas denominado Metástasis.

El fiscal que investigaba el asesinato de Intriago, Marcelo Vásconez, fue acribillado en 2024 junto a su escolta.

FUENTE: AP

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