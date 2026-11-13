Asesinan a cinco personas en región de Guatemala donde se han reportado otros hechos de violencia

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La fiscalía guatemalteca confirmó por su parte la localización de cuatro fallecidos, pero dijo que aún analizan la escena del crimen en el lugar, por lo que el número de muertos podría aumentar.

Según el parte policial los fallecidos son cuatro hombres y una mujer entre 25 y 35 años, asesinados por disparos de arma de fuego en el caserío El Tocino, en el departamento de Zacapa, a unos 185 kilómetros al este de la capital guatemalteca.

La fiscalía dijo en un mensaje a medios que tres mujeres, procedentes de la misma aldea, fueron llevadas a un hospital por heridas por proyectil de arma de fuego.

El parte policial reporta que el ataque ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, cuando hombres armados y con cascos y pasamontañas llegaron al lugar disparando y buscando a un hombre, que al encontrarlo se lo llevaron con rumbo desconocido.

La policía también reportó que una patrulla fue atacada por los desconocidos cuando llegó al lugar a prestar el auxilio y que está tiene ocho impactos de bala.

El 27 de septiembre ocho personas murieron en un ataque armado en el que más de 100 militares son investigados por su presunta participación. Según la investigación en el municipio de Huité se realizaron enfrentamientos armados que dejó como saldo los siete adultos fallecidos y una menor de edad. Aunque en un inicio el ejército negó su participación, posteriormente confirmó que 107 militares son investigados por los hechos.

Hace una semana en el municipio de Río Hondo, del mismo departamento, el diputado Julio Portillo y tres policías nacionales que eran parte de su seguridad fueron asesinados por hombres armados que embocaron los vehículos donde estos viajaban. FUENTE: AP