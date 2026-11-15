ASEAN denuncia que Myanmar sigue atacando a civiles y prohíbe a su líder asistir a cumbres

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Han Win Aung, director de asuntos de la ASEAN de Myanmar (izq) con representantes de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN en Pasay City, Filipinas, el 15 de noviembre del 2026. (Rolex Dela Pena/Pool Photo via AP) AP

Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) lanzaron la reprimenda al inaugurar sus reuniones anuales de cumbre el domingo en la capital filipina. La crítica se produjo durante una revisión de los avances del plan de paz de cinco puntos por parte del gobierno respaldado por los militares del país. Myanmar es miembro del bloque regional de 11 naciones.

Los líderes de la ASEAN propusieron el plan en abril de 2021 para intentar reducir la violencia que estalló después de que el ejército derrocara a la líder elegida Aung San Suu Kyi. La toma del poder desencadenó protestas generalizadas que fueron reprimidas brutalmente, lo que derivó en resistencia armada y una guerra civil que se ha extendido por gran parte del país.

Los líderes reiteraron su “profunda preocupación” por el progreso insuficiente en la implementación del plan de paz. Instaron a todas las partes y actores interesados en Myanmar, “en particular a las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y los grupos armados, a desescalar la violencia y detener los ataques selectivos contra civiles y la infraestructura civil, y a reforzar los esfuerzos para generar confianza”.

El mes pasado, un investigador de derechos humanos de las Naciones Unidas afirmó que el régimen militar de Myanmar estaba atacando intencionalmente a civiles para aterrorizarlos y obligarlos a someterse.

Los líderes señalaron que la prohibición de que el líder y el ministro de Relaciones Exteriores de Myanmar asistan a las reuniones de cumbre de la ASEAN continuará “hasta que haya avances significativos en la implementación” del plan de paz. El plan contempla, entre otros puntos, un fin inmediato de las hostilidades y el inicio de un diálogo mediado por el enviado especial del bloque regional.

Bajo la prohibición, Myanmar solo puede estar representado por diplomáticos de menor rango, incluso en las reuniones en curso en Manila. Myanmar debía asumir este año la presidencia rotatoria de la ASEAN y albergar sus múltiples reuniones regionales, pero debido a la conflictividad interna, el papel pasó a Filipinas.

“Todavía hay ciertos bombardeos y desplazamiento de la población de Myanmar, así que paso a paso les planteamos cómo van a abordar este asunto, y lo vamos a monitorear”, declaró en una conferencia de prensa en Manila la secretaria de Relaciones Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, actual enviada especial de la ASEAN para Myanmar. La cumbre de tres días, que incluye conversaciones programadas con líderes mundiales encabezadas por el presidente estadounidense Donald Trump, se centrará en conflictos, incluida la guerra en Myanmar, según borradores de los comunicados posteriores a la cumbre vistos por The Associated Press. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP