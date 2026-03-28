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Aryna Sabalenka vence a Coco Gauff en la final del Abierto de Miami y completa el 'Sunshine Double'

MIAMI GARDENS, Floirida, EE.UU. (AP) — Aryna Sabalenka venció el sábado a Coco Gauff en la final del Abierto de Miami, por 6-2, 4-6, 6-3, para lograr el “Sunshine Double”, un par de semanas después de coronarse en Indian Wells.

La bielorrusa Aryna Sabalenka alza el trofeo del Abierto de Miami, tras vencer el sábado 28 de marzo de 2026 a la local Coco Gauff (AP Foto/Marta Lavandier)
La bielorrusa Aryna Sabalenka alza el trofeo del Abierto de Miami, tras vencer el sábado 28 de marzo de 2026 a la local Coco Gauff (AP Foto/Marta Lavandier) AP

La bielorrusa, número 1 del mundo superó a Gauff, cuarta del escalafón, en el primer y el tercer set, con fulminantes winners desde el fondo de la cancha. La última tenista que había completado el “Sunshine Double” había sido la polaca Iga Swiatek en 2022.

Fue el segundo título consecutivo de Sabalenka en el Abierto de Miami, el torneo de la ciudad natal de Gauff. Así, quedó por delante de la estadounidense en su historial de enfrentamientos directos, por 7-6.

“Me han empujado a ser una mejor jugadora”, dijo Sabalenka al público durante la ceremonia de premiación. "Siempre llenan el estadio”.

El partido duró 2 horas y 11 minutos y terminó cuando a Gauff le quebraron el saque por cuarta vez con un revés abierto.

Gauff reaccionó para forzar el tercer set, pero no pudo mantener el impulso que le dio el público con sus ovaciones ensordecedoras.

“Es horrible no salir con un mejor resultado, pero tuve mucha alegría esta semana", aseveró Gauff. "Ustedes trajeron energía todos los días esta semana”.

El servicio irregular de Gauff le provocó siete dobles faltas, mientras que Sabalenka no cometió ninguna.

Sabalenka quebró el saque de Gauff en el primer juego del tercer set, ayudada por una doble falta de la estadounidense y un error no forzado. En punto de quiebre, Sabalenka conectó un revés ganador.

Al partido asistió Kai Trump, nieta del presidente Donald Trump y golfista de la Universidad de Miami. La joven publicó el viernes en sus redes sociales una foto con Sabalenka en el torneo.

Sabalenka, que consiguió su 24º título profesional, comentó antes del partido que estaba contenta de que Gauff hubiera encontrado su mejor tenis en su torneo de casa, en el que nunca había pasado de la cuarta ronda.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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