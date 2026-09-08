Aryna Sabalenka supera a Linda Noskova y aún aspira a su tercer título consecutivo del US Open

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La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra al vencer en los cuartos de final a la checa LInda Noskova el martes 8 de septiembre del 2026. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

Sabalenka cerró el partido con un as con el segundo saque para frenar a la campeona de Wimbledon y avanzar a las semifinales en Flushing Meadows por sexto año consecutivo.

Sabalenka —quien necesitaba ganar para mantener el puesto número 1 del ranking— se enfrentará en semifinales el jueves a la ganadora del duelo entre Jessica Pegula (3) y Emma Navarro (26).

Noskova, la sexta preclasificada del torneo, ganó su primer título grande en el All England Club y estuvo cerca de convertirse en la primera mujer desde Serena Williams en 2016 en enlazar un título sobre césped con la llegada a las semifinales en las canchas duras de Nueva York.

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FUENTE: AP