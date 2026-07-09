Artista y activista Luis Otero Alcántara termina condena en Cuba; se desconoce su paradero

Otero, de 38 años, fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a una manifestación masiva generada en aquel entonces por falta de luz y agua. Un tribunal lo sentenció en 2022 y su condena vencía el jueves.

“Acabo de hablar con Luis Manuel. Me llamó desde un celular de la Seguridad del Estado (la policía), número desconocido, y la llamada estaba en altavoz”, expresó en su cuenta de Facebook la curadora Anamelys Ramos, una de las amigas más cercanas del artista y quien durante los últimos años ofició como su vocera de su causa.

“Ellos querían saber cómo va el proceso del parole solicitado”, indicó Ramos en relación a un permiso humanitario gestionado ante Estados Unidos, que demandó reiteradamente la liberación de Otero incluso en foros internacionales.

“El parole de Luis Manuel sigue en proceso. Estará en ese lugar desconocido hasta que se resuelva. Los amigos de Luis estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. El régimen cubano lo quiere fuera (de la isla)”, expresó Ramos.

Un pedido de información a la embajada de Estados Unidos en La Habana no fue respondido hasta ahora.

Ramos y otros artistas habían informado la víspera que Otero había sido trasladado de su habitual prisión de Máxima Seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa en las inmediaciones de la capital.

Organizaciones como Amnistía Internacional también solicitaron la liberación del artista, considerando que su encarcelamiento obedecía a causas políticas, aunque el gobierno cubano no le reconoció dicho estatus.

Otero Alcántara se hizo conocido con obras y performance que levantaron polémica sobre todo por la utilización de la bandera cubana cuya portación, como la de varios otros símbolos patrios, está sancionada por la ley mediante normas judiciales.

Además a comienzos de esta década lideró junto al rapero Maykel Castillo, conocido como “Osorbo”, un movimiento de opositores al gobierno llamado San Isidro, la barriada donde vive, el cual en 2020 protagonizó una huelga de hambre que concluyó con un inusual plantón de artistas e intelectuales frente al Ministerio de Cultura.

Castillo también fue sancionado en el mismo proceso judicial de 2022 y se le aplicó nueve años de prisión.

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FUENTE: AP