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Artista de circo es herido con una flecha en feria de NY

MIDDLETOWN, Nueva York (AP) — Un artista de circo fue herido accidentalmente en el cuello con una flecha durante una función en una feria del condado en el norte del estado de Nueva York, informaron la policía y los organizadores.

El incidente ocurrió la noche del viernes en la Feria del Condado de Orange, en Middletown, al noroeste de la ciudad de Nueva York, según la policía estatal.

Ana Daza Tavera, de 42 años, y Edwin Cuervo Rangel, de 38, ambos de Waukesha, Wisconsin, presentaban su número de tiro de precisión con ballesta cuando ella le perforó accidentalmente en el cuello con una flecha mientras él sostenía un blanco de espuma.

Cuervo Rangel fue trasladado en helicóptero a un hospital en condición estable y el circo fue cancelado esa noche.

Benjamin Jackson, maestro de ceremonias del Circus Murcia, explicó el lunes que, por suerte, Cuervo Rangel fue alcanzado en un costado del cuello, en una zona con mayormente tejido blando y sin vasos sanguíneos importantes.

“No salía sangre. Había un poco alrededor del agujero por donde entró la flecha, algo así como cuando te perforan la oreja”, dijo Jackson.

Cuervo Rangel fue dado de alta del hospital el sábado después de que la flecha fuera retirada de forma segura y le colocaran puntos de sutura, señaló Jackson.

Necesitará tiempo para sanar antes de volver a presentarse, pero estaba “caminando, hablando, comiendo, disfrutando la vida”, agregó Jackson.

El circo volvió a su horario habitual de tres funciones al día el sábado, sin el número de ballesta.

FUENTE: AP

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