Arsenal remonta y vence 2-1 a Leeds y Calafiori. Guimarães se estrenan en el Emirates

Bruno Guimaraes del Arsenal celebra al anotar el segundo gol de su equipo en el encuentro ante el Leeds en la Liga Premier el sábado 10 de octubre del 2026. ( John Walton/PA via AP) AP

Fue la celebración perfecta del Arsenal después de que el entrenador Mikel Arteta firmó una extensión de contrato esta semana y se repuso de una abultada derrota ante Brighton antes del prolongado receso de tres semanas por los compromisos internacionales.

Arsenal igualó en puntos al Manchester City en la cima de la Liga Premier, antes de una complicada visita del City a Liverpool el domingo, su primer partido desde que fue declarado culpable de irregularidades financieras a gran escala en el mayor escándalo en la historia de la Liga Premier. El City apeló la decisión.

Fue la primera derrota para Leeds, que esperaba superar a Arsenal y colocarse segundo —gracias a una mejor diferencia de goles— con una victoria.

Los visitantes frustraron al Arsenal durante amplios tramos del partido, defendiendo bien y luciendo peligrosos al contragolpe.

Leeds anotó a los 55 minutos cuando Gabriel Gudmundsson hizo rodar el balón a través del área superando la mano extendida de un David Raya, hasta que el balón le llegó a James Justin, quien lo reventó al techo de la red.

El Arsenal pareció despertar y empató apenas siete minutos después, cuando Ben White devolvió de cabeza un centro hacia Calafiori, que empujó el balón a la portería.

Fue el sexto gol de Calafiori con el Arsenal, equipo al que se incorporó en 2024, pero todos los goles previos del defensor habían sido como visitante.

Arteta realizó un triple cambio instantes después, dando ingreso a Guimarães, Victor Gyokeres y Jurrien Timber, y la remontada se completó a ls 70 minutos con un bonito gol colectivo.

Se cobró rápido un tiro libre y el balón fue peinado entre varios jugadores antes de que Declan Rice dejara servido a Guimarães, quien remató desde fuera del área al ángulo inferior izquierdo.

Fue el segundo gol del mediocampista brasileño con el Arsenal —tras haber marcado contra Sunderland el mes pasado— después de llegar procedente de Newcastle en la pretemporada, y lo celebró lanzándose hacia la grada.

Manchester United enfrenta más tarde al Tottenham.

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FUENTE: AP