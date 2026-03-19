Arsenal-Man City, mucho más que la final de la Copa de la Liga inglesa

El técnico de Arsenal Mikel Arteta (izquierda) celebra la victoria ante Bayer Leverkusen en los octavos de final de la Liga de Campeones, el martes 17 de marzo de 2026. (AP Foto/Ian Walton) AP

El trofeo es la recompensa tangible. Los intangibles podrían tener un efecto aún mayor, especialmente en la lucha por el título de la Liga Premier.

Con todo respeto, la Copa de la Liga habría estado al final de la lista de prioridades para Arsenal y City cuando comenzó la temporada. La Premier y la Liga de Campeones habrían estado en lo más alto y la Copa FA en algún punto intermedio.

Sin embargo, la Copa de la Liga ha cobrado mayor relevancia dada la rivalidad entre ambos finalistas en el contexto de la temporada.

Para Arsenal —líder de la tabla y con nueve puntos de ventaja sobre el City— supondría una confirmación adicional de su superioridad sobre su principal rival por el título. Eso es importante para un equipo que ha parecido tener un complejo de inferioridad frente al City, después de perder el título dos veces en los últimos años tras haber tenido el sartén por el mango.

Para el técnico Mikel Arteta, que en su día fue asistente de Pep Guardiola en el City, sería una prueba de que puede imponerse a su antiguo mentor cuando se trata de levantar trofeos importantes.

Eso sigue estando muy en duda, incluso en un año en el que el Arsenal compite por un cuádruple sin precedentes.

Si el City triunfa el domingo, existe el peligro de que el daño a la confianza de Arsenal haga que su temporada entre en una espiral descendente.

Ese es el tipo de impacto psicológico que probablemente Guardiola querría provocar: sembrar duda en un Arsenal que todavía tiene que jugar contra el City en el Etihad. Y con el City teniendo un partido pendiente respecto al equipo de Arteta, existe la posibilidad de que la ventaja se reduzca a tres puntos después del encuentro en Manchester.

Otro intangible es el impulso, que en esta etapa de la campaña es tan crucial.

Las ambiciones del City han encontrado algunos baches en las últimas semanas. Al igual que el Arsenal, el City también apuntaba a un cuádruple. Pero dos empates consecutivos en la liga y la eliminación a manos del Real Madrid en la Liga de Campeones han dejado al City con dos trofeos por los que competir.

Una derrota en la final de la Copa de la Liga —un trofeo que Guardiola ha ganado cuatro veces al mando del City— aumentaría la sensación de que la temporada se está desmoronando.

Con las especulaciones de que este podría ser el último año de Guardiola en el City, la Copa de la Liga bien podría ser su mejor oportunidad de despedirse con una nota ganadora.

Enfrentamientos clave

El Tottenham-Nottingham Forest es un partido de seis puntos en términos de la batalla por la permanencia. Los Spurs están un punto y un puesto por encima del Forest, justo fuera de la zona de descenso.

Los Spurs siguen sin ganar en la liga en 2026, pero rescataron un punto inesperado contra Liverpool la semana pasada y vencieron al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones el miércoles, un resultado que no fue suficiente para evitar la eliminación.

¿Son estas señales de un cambio de rumbo?

West Ham, que está igualado en puntos con el Forest en el último puesto de descenso, visita a Aston Villa.

Jugadores a seguir

Benjamin Sesko está en racha con el Manchester United. Su gol contra Aston Villa la semana pasada fue el octavo en 10 partidos. Esa estadística es aún más impresionante si se tiene en cuenta que fue suplente en seis de esos encuentros. El United visita a Bournemouth el viernes.

Bajas

Mohamed Salah fue sustituido contra el Galatasaray el miércoles tras sentir molestias. Jurrien Timber duda para la final de la Copa de la Liga después de perderse el partido del Arsenal contra el Bayer Leverkusen el martes. Martin Odegaard está presionando para volver tras una lesión de rodilla.

Fuera de la cancha

Ha sido una mala semana para Chelsea dentro y fuera de la cancha. Recibieron una multa de 14,3 millones de dólares y una prohibición de fichajes suspendida por realizar pagos no revelados de más de 60 millones de dólares bajo el anterior propietario Roman Abramovich. Un día después, Chelsea quedó eliminado de la Liga de Campeones a manos del Paris Saint-Germain tras caer 8-2 en el global. Mientras tanto, la derrota ante Newcastle la semana pasada supuso un golpe a su intento de asegurar un puesto entre los cinco primeros y la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada. Con el foco puesto en el inexperto técnico Liam Rosenior, a Chelsea le vendría muy bien una buena noticia cuando juegue contra Everton el sábado.

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FUENTE: AP