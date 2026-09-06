Arsenal lidera la Premier, Augsburg asalta la cima en Alemania y Reyna brilla con gol en Francia

De izquierda a derecha, el delantero del Arsenal, Kai Havertz, el defensa Gabriel y el delantero Christos Tzolis reaccionan durante el partido de fútbol de la Liga Premier de Inglaterra entre el Arsenal y el Chelsea en Londres, el domingo 6 de septiembre de 2026. (Foto AP/Dave Shopland) AP

Augsburg se colocó en la cima de la Bundesliga al ganar 4-1 en Eintracht Frankfurt, y el mediocampista estadounidense Giovanni Reyna marcó en la goleada 6-2 de Strasbourg sobre Troyes en Francia.

Arsenal se unió a Man City en lo más alto de la clasificación en Inglaterra al remontar para derrotar a Chelsea en su prueba más exigente hasta ahora en la defensa de su título.

Martin Odegaard anotó el gol de la victoria al minuto 50, después de que Morgan Rogers adelantara temprano a Chelsea y Kai Havertz igualara para Chelsea en la primera mitad.

Arsenal ha ganado sus primeros tres partidos de la Liga Premier. Fue la primera derrota de Chelsea tras dos triunfos en el arranque.

Man United, que solo tiene una victoria en tres partidos de liga, encajó un gol en el tiempo de descuento para empatar con Everton después de haber estado dos veces en ventaja.

El fichaje del último día del mercado, Ainsley Maitland-Niles, entró desde el banquillo para debutar y marcar un disparo de larga distancia al ángulo, con el que rescató un punto para su nuevo club.

Reyna marca su primer gol con Strasbourg en Francia

Reyna consiguió su primer gol con Strasbourg en la paliza que su nuevo club le propinó a Troyes.

El internacional estadounidense de 23 años se incorporó a Strasbourg procedente de Borussia Monchengladbach.

Sam Amo-Ameyaw añadió un par de goles tardíos para los visitantes, que han ganado dos seguidos tras una derrota 4-0 en el debut en Marseille. Troyes se había puesto en ventaja con Antoine Mille en el minuto 9 y se mantuvo arriba hasta el empate de Jacobo Ortega en el minuto 40.

Rennes ganó 2-1 en Angers para lograr su segunda victoria en tres jornadas.

Augsburg líder en Alemania

Augsburg encajó un gol a los seis minutos de partido, pero anotó cuatro tantos sin respuesta en la segunda mitad para derrotar a Eintracht Frankfurt.

La segunda victoria consecutiva de Augsburg llevó al club a la cima de la clasificación por diferencia de goles. Otros tres equipos también han ganado dos partidos para comenzar la temporada — Freiburg, Borussia Dortmund y Elversberg.

También el domingo, Mainz goleó 5-0 a Hamburger como visitante.

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FUENTE: AP