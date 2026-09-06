americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Arsenal lidera la Premier, Augsburg asalta la cima en Alemania y Reyna brilla con gol en Francia

Arsenal remontó para vencer a Chelsea 2-1 en la Liga Premier, mientras que Manchester United quedó atónito en el tiempo añadido y empató 2-2 en Everton.

De izquierda a derecha, el delantero del Arsenal, Kai Havertz, el defensa Gabriel y el delantero Christos Tzolis reaccionan durante el partido de fútbol de la Liga Premier de Inglaterra entre el Arsenal y el Chelsea en Londres, el domingo 6 de septiembre de 2026. (Foto AP/Dave Shopland)
De izquierda a derecha, el delantero del Arsenal, Kai Havertz, el defensa Gabriel y el delantero Christos Tzolis reaccionan durante el partido de fútbol de la Liga Premier de Inglaterra entre el Arsenal y el Chelsea en Londres, el domingo 6 de septiembre de 2026. (Foto AP/Dave Shopland) AP

Augsburg se colocó en la cima de la Bundesliga al ganar 4-1 en Eintracht Frankfurt, y el mediocampista estadounidense Giovanni Reyna marcó en la goleada 6-2 de Strasbourg sobre Troyes en Francia.

Arsenal perfecto en la Premier League

Arsenal se unió a Man City en lo más alto de la clasificación en Inglaterra al remontar para derrotar a Chelsea en su prueba más exigente hasta ahora en la defensa de su título.

Martin Odegaard anotó el gol de la victoria al minuto 50, después de que Morgan Rogers adelantara temprano a Chelsea y Kai Havertz igualara para Chelsea en la primera mitad.

Arsenal ha ganado sus primeros tres partidos de la Liga Premier. Fue la primera derrota de Chelsea tras dos triunfos en el arranque.

Man United, que solo tiene una victoria en tres partidos de liga, encajó un gol en el tiempo de descuento para empatar con Everton después de haber estado dos veces en ventaja.

El fichaje del último día del mercado, Ainsley Maitland-Niles, entró desde el banquillo para debutar y marcar un disparo de larga distancia al ángulo, con el que rescató un punto para su nuevo club.

Reyna marca su primer gol con Strasbourg en Francia

Reyna consiguió su primer gol con Strasbourg en la paliza que su nuevo club le propinó a Troyes.

El internacional estadounidense de 23 años se incorporó a Strasbourg procedente de Borussia Monchengladbach.

Sam Amo-Ameyaw añadió un par de goles tardíos para los visitantes, que han ganado dos seguidos tras una derrota 4-0 en el debut en Marseille. Troyes se había puesto en ventaja con Antoine Mille en el minuto 9 y se mantuvo arriba hasta el empate de Jacobo Ortega en el minuto 40.

Rennes ganó 2-1 en Angers para lograr su segunda victoria en tres jornadas.

Augsburg líder en Alemania

Augsburg encajó un gol a los seis minutos de partido, pero anotó cuatro tantos sin respuesta en la segunda mitad para derrotar a Eintracht Frankfurt.

La segunda victoria consecutiva de Augsburg llevó al club a la cima de la clasificación por diferencia de goles. Otros tres equipos también han ganado dos partidos para comenzar la temporada — Freiburg, Borussia Dortmund y Elversberg.

También el domingo, Mainz goleó 5-0 a Hamburger como visitante.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

Raúl Castro reaparece junto a Díaz-Canel y desmiente rumores sobre su muerte tras una semana de especulaciones

Raúl Castro reaparece junto a Díaz-Canel y desmiente rumores sobre su muerte tras una semana de especulaciones

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

El Cangrejo habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

"El Cangrejo" habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

El presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

MARCO RUBIO ENDURECE MENSAJE SOBRE CUBA: "Trump y yo somos inquebrantables en que Cuba será libre"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter