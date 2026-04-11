Arsenal cae 2-1 ante Bournemouth y permite al Man City volver a la lucha por el título

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Eli Junior Kroupi del Bournemouth celebra tras anotar en el encuentro ante el Arsenal en la Liga Premier el sábado 11 de abril del 2026. (Adam Davy/PA via AP) AP

El líder de la liga desperdició la oportunidad de ampliar a 12 puntos su ventaja sobre el Manchester City después de perder por tercera vez en cuatro partidos en todas las competiciones.

Alex Scott marcó el gol de la victoria a los 74 minutos en el Emirates para aumentar la presión sobre el Arsenal de cara al choque por la cima de la tabla contra el City la próxima semana.

El equipo de Mikel Arteta ha disputado dos partidos más que el City, que podría recortar la diferencia a seis puntos si vence el domingo al Chelsea en Stamford Bridge.

La forma del Arsenal parece estar decayendo en un momento crucial de la temporada. Las derrotas ante el City en la final de la Copa de la Liga inglesa y ante el Southampton, de segunda división, en la Copa FA pusieron fin a su intento de conquistar un cuádruple de trofeos.

Aunque el martes venció 1-0 al Sporting de Lisboa en la Liga de Campeones, la derrota más reciente no hará sino aumentar la tensión en la carrera por el título, después de tres años consecutivos terminando como subcampeón en la máxima categoría del fútbol inglés.

El Bournemouth se adelantó a los 17 minutos gracias a un gol a quemarropa de Junior Kroupi. Viktor Gyokeres igualó con un penal al 35. Al Arsenal le costó generar ocasiones y Scott sentenció el triunfo que potencialmente dejó la lucha por el título completamente abierta.

El Bournemouth ha conseguido victorias en el campo del Arsenal en temporadas consecutivas y estableció una nueva racha récord del club de 12 partidos sin perder en la Liga Premier. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP