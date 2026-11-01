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Arsenal acaba con su tormento en Anfield con triunfo 1-0 ante el Liverpool y lidera la Liga Premier

El Arsenal consiguió su primera victoria en Anfield en 14 años al vencer el domingo 1-0 al Liverpool gracias a un gol de Kai Havertz en la primera mitad para subir al primer puesto de la Liga Premier.

Jurrien Timber del Arsenal celebra tras vencer al Liverpool en el encuentro de la Liga Premier el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Jon Super)
Jurrien Timber del Arsenal celebra tras vencer al Liverpool en el encuentro de la Liga Premier el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Jon Super) AP

El Arsenal no ganaba en el intimidante estadio del Liverpool desde 2012, cuando el actual entrenador Mikel Arteta dirigía el mediocampo del equipo.

Havertz rompió la maldición al definir a quemarropa en el segundo palo tras un centro raso que cruzó el área, enviado por el incansable mediocampista Declan Rice a los 16 minutos.

El Arsenal luego defendió con tenacidad, especialmente en la primera mitad, cuando Liverpool encerró a los visitantes, para mantener su sexta valla invicta en nueve partidos de una defensa del título que marcha según lo previsto.

Con esta octava victoria de la campaña, los Gunners superaron al Manchester City, que perdió el sábado, y se colocaron en la cima de la clasificación.

Quizás de manera más reveladora, dada la incertidumbre que rodea el futuro del City tras su veredicto de culpabilidad por infracciones financieras a gran escala, el Arsenal ahora tiene cinco puntos de ventaja sobre Brighton, que es tercero: el único equipo que ha derrotado hasta ahora al campeón defensor.

La derrota corta una racha de cinco triunfos consecutivos del Liverpool desde que perdió ante el Man City, también en Anfield, el 11 de octubre.

Durante el furioso asedio en los últimos 25 minutos de la primera mitad, Florian Wirtz estrelló un tiro libre en el travesaño, Alexis Mac Allister cabeceó por encima del larguero sin marca y al Liverpool le desestimaron varias reclamaciones de penal.

Liverpool se mantuvo en el quinto puesto, a nueve puntos de Arsenal.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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