Arrollador Flamengo enfrentará a Cruzeiro en octavos de la Libertadores

El cruce quedó definido este viernes en el sorteo que marcará el inicio de los choques de eliminación directa rumbo a la final del torneo más importantes de clubes de Sudamérica el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Uruguay.

El apodado “Mengão” finalizó como el mejor equipo de la fase de grupos de esta edición con 16 puntos sobre 18 posibles, con 14 goles a favor y apenas dos en contra. Su primer obstáculo en busca del bicampeonato será el Cruzeiro del portugués Arthur Jorge, quien fue campeón continental con Botafogo en 2024.

El vigente subcampeón Palmeiras se verá ante Cerro Porteño, que dirige el argentino Ariel Holan y en el que su compatriota Pablo Vegetti es el máximo goleador.

El debutante Independiente Rivadavia, con el paraguayo Álex Arce y el extremo colombiano Sebastián Villa como cartas ofensivas, terminó invicto en su zona y volverá a cruzarse con el Fluminense de Brasil en los octavos de final que arrancan el 20 de agosto.

Universidad Católica, verdugo del séxtuple campeón Boca Juniors para quedar líder de uno de los grupos más parejos de la Libertadores, chocará ante el bravo Estudiantes La Plata.

Rosario Central de Argentina, del extremo campeón del mundo Ángel Di María, medirá fuerzas con el Corinthians, monarca en 2012.

Independiente del Valle, la rica cantera del fútbol ecuatoriano, se enfrentará a Deportes Tolima, único equipo colombiano que sigue en carrera en el certamen.

En tanto que Mirassol de Brasil y Platense de Argentina, dos equipos que debutaron en la competencia, jugarán contra Liga de Quito, campeón en 2008 y semifinalista de la edición 2025, y Coquimbo Unido de Chile, respectivamente.

Los gigantes de la Copa Sudamericana

Con varios monarcas continentales en sus filas, el segundo torneo en importancia del fútbol sudamericano también definió los cruces para los octavos de final.

En una instancia previa, los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores jugarán un repechaje frente a los segundos de la misma instancia de la Sudamericana a partir del 21 de julio.

Boca Juniors, con el dolor a cuestas por su eliminación a manos de la Católica en el último partido de su zona de Libertadores, jugará un duelo de ida y vuelta ante O´Higgins de Chile. El vencedor disputará los octavos de final ante el debutante Recoleta de Paraguay.

Tal como quedó definido el cuadro, Boca podría chocar con su clásico rival River Plate en semifinales. Los millonarios, que finalizaron primeros en su zona, aguardan rival del cruce Santa Fe-Caracas.

El vigente campeón Lanús, que tampoco sobrevivió en la Libertadores, irá ante Cienciano de Perú. Botafogo de Brasil los espera en octavos.

Otros cruces del repechaje y rivales de octavos:

Sporting Cristal-Bragantino de Brasil vs. Atlético Mineiro

Independiente Medellín-Vasco da Gama vs. Olimpia de Paraguay

Nacional de Uruguay-Tigre de Argentina vs. Montevideo City Torque

Universidad Central de Venezuela-Santos vs. Macará de Ecuador

Bolívar-Gremio vs. Sao Paulo

La final de la Sudamericana se jugará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

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FUENTE: AP