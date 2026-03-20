Arriba a Colombia fugitivo presuntamente vinculado con el ELN tras ser extraditado de España

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La extradición de Gerly Sánchez Villamizar fue solicitada de manera expedita por el presidente colombiano Gustavo Petro, quien lo considera una ficha clave para dar información sobre los vínculos del ELN con el narcotráfico, los cuales la guerrilla ha negado.

La fiscalía colombiana lo señala de ser el presunto articulador de una red que habría lavado aproximadamente 221 millones de dólares producto de las actividades ilícitas del ELN. Agregó que lo presentará ante un juez para pedir que le impute los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, por los cuales se expone a una pena de hasta 30 años de prisión.

“Mono Gerly” fue detenido en diciembre en Madrid por presunto blanqueo de capitales y financiación al terrorismo a través de empresas fantasma, corresponsales bancarios y casas de cambio. Tras la captura, la policía española detalló que el detenido pertenecía al ELN desde 2004.

El ELN, fundado en 1964 bajo influencia de la revolución cubana, ha intentado diálogos de paz con la mayoría de los gobiernos de turno. El último de ellos fue con Petro, quien hace más de un año suspendió las negociaciones en protesta a una incursión violenta de la guerrilla contra un bando enemigo en una zona fronteriza con Venezuela, lo que afectó gravemente a la población.

Petro dijo en febrero que el detenido es “miembro de multinacionales del narcotráfico, fue guerrillero del ELN y hoy es uno de los más grandes lavadores de dólares de Colombia”.

El mandatario se refiere a “multinacionales del narcotráfico” o la “junta del narcotráfico”, como una supuesta organización ilícita que operaría fuera de Colombia con “narcos invisibles”, aquellos que se mantienen en el anonimato, con vidas cotidianas y fachadas de bajo perfil.

FUENTE: AP