Arrestan a sudanés tras muerte de 4 migrantes en incidente en Canal de la Mancha

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Policías montan guardia tras un incidente entre un taxi acuático con migrantes, en Equihen-Plage, al norte de Francia, el jueves 9 de abril de 2026. (Foto AP/Jean-Francois Badias) AP

Dos hombres y dos mujeres murieron y otras 38 personas fueron rescatadas el jueves, después de ser arrastradas por fuertes corrientes en una playa francesa donde habían estado intentando zarpar para el peligroso cruce hacia el Reino Unido.

El sospechoso, de 27 años, era uno de más de otros 70 migrantes que continuaron el trayecto, y fue detenido en un centro de tramitación de migrantes en la costa sureste de Inglaterra en virtud de una nueva ley de fronteras e inmigración que incluye cargos por poner en peligro la vida de alguien durante un viaje por mar al Reino Unido.

No estaba claro qué papel se alega que desempeñó el sospechoso en el cruce.

El incidente ocurrió en la playa de Equihen, en Calais, cuando los migrantes intentaban internarse en el agua para llegar a lo que las autoridades llaman un “taxi-barco”, por lo general un pequeño bote inflable motorizado que recoge a personas a lo largo de grandes tramos de la costa del norte de Francia.

La táctica se ha vuelto más popular entre los traficantes, ya que la policía en las playas intenta frustrar los cruces pinchando las balsas que los grupos de migrantes tienen que inflar y llevar hasta el agua.

En virtud del derecho marítimo, la policía francesa no intenta detener las embarcaciones en el agua porque eso pondría vidas en riesgo.

El sospechoso permanecía bajo custodia para ser interrogado, informó la Agencia Nacional Anticrimen. Los investigadores también planeaban entrevistar a otros que cruzaron el canal. Los últimos días han registrado un aumento de intentos de cruce y de muertes, con 102 personas rescatadas en dos operaciones el miércoles. Dos personas murieron la semana pasada en circunstancias similares frente a la costa al norte de Calais. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP