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Arrestan a presunto implicado en tiroteo durante festival en Ohio que dejó 12 heridos

TOLEDO, Ohio (AP) — La policía en Ohio arrestó a un presunto implicado en un tiroteo que dejó 12 personas heridas durante un concurrido festival callejero de un vecindario el fin de semana pasado.

Esta foto policial sin fecha, proporcionada por el Departamento de Policía de Toledo en junio de 2026, muestra a Ka Nye Taylor, buscado en relación con un tiroteo ocurrido el sábado 6 de junio de 2026 durante un festival callejero multitudinario en un barrio, en el que varias personas resultaron heridas. (Departamento de Policía de Toledo vía AP)
Esta foto policial sin fecha, proporcionada por el Departamento de Policía de Toledo en junio de 2026, muestra a Ka Nye Taylor, buscado en relación con un tiroteo ocurrido el sábado 6 de junio de 2026 durante un festival callejero multitudinario en un barrio, en el que varias personas resultaron heridas. (Departamento de Policía de Toledo vía AP) AP

Eljay Crisp-Carr, de 20 años, fue detenido el jueves y acusado de 11 cargos de agresión grave. Los documentos judiciales no mencionan a un abogado que lo represente y nadie respondió el viernes por la mañana a una llamada a un número telefónico asociado con él.

Los disparos estallaron el sábado durante el Festival Old West End en Toledo, en un parque lleno de carpas, música y camiones de comida, en un vecindario de casas victorianas. La policía indicó que una pelea entre grupos rivales aparentemente escaló hasta que dos personas se dispararon entre sí, aunque no estaban entre los heridos.

En una denuncia penal presentada en el Tribunal Municipal de Toledo, una detective describió un video en que se ve a Crisp-Carr participando en la pelea. Después que otro hombre comenzó a disparar, Crisp-Carr se alejó del grupo, pero luego se dio la vuelta y abrió fuego, escribió la agente. Se le vio disparando indiscriminadamente contra la multitud, añadió la detective.

La detective señaló que utilizó declaraciones de testigos, redes sociales y fotos de las fuerzas del orden para identificar a Crisp-Carr. Las autoridades han emitido una orden de arresto para el otro sospechoso, Ka Nye Taylor, que no ha sido capturado.

Cientos de personas asistían al festival anual en un distrito histórico de Toledo, una ciudad en el extremo occidental del lago Erie, a unos 90 kilómetros (55 millas) al suroeste de Detroit. Los organizadores cancelaron el segundo día del evento debido al tiroteo.

La violencia hizo que transeúntes aterrorizados huyeran, y otros se apresuraron a ayudar a los heridos junto con paramédicos y policías. Las víctimas iban desde adolescentes hasta una persona de unos 60 años.

En una conferencia de prensa el martes, el jefe de policía y otros funcionarios de la ciudad elogiaron a los agentes y a los buenos samaritanos que ofrecieron ayuda rápidamente a las víctimas.

“Vimos a desconocidos que estaban conmocionados y asustados por la violencia que acababan de presenciar; entraron en acción", afirmó la jefa de Bomberos y Rescate, Allison Armstrong. "Ayudaron a otros colocando torniquetes, vendando heridas, aplicando presión y consolando a esas víctimas hasta que pudiera llegar ayuda adicional”.

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Ramer reportó desde Concord, Nueva Hampshire.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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