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Arrestan a decenas de miembros de la Mafia Mexicana en redada masiva en el sur de California

SANTA ANA, California, EE.UU. (AP) — Más de dos docenas de miembros y colaboradores de la Mafia Mexicana fueron arrestados en una redada realizada a primera hora del jueves en el sur de California, informaron autoridades federales.

Un reportero apunta a una pizarra donde se muestra a individuos identificados por organismos del orden público como miembros y colaboradores de la Mafia Mexicana después de una conferencia de prensa en Santa Ana, California, el jueves 23 de abril de 2026. (AP Foto/Jae C. Hong)
Un reportero apunta a una pizarra donde se muestra a individuos identificados por organismos del orden público como miembros y colaboradores de la Mafia Mexicana después de una conferencia de prensa en Santa Ana, California, el jueves 23 de abril de 2026. (AP Foto/Jae C. Hong) AP

El FBI y otras agencias federales y locales ejecutaron órdenes de cateo y arresto en unas 30 ubicaciones, en su mayoría en el condado de Orange, al sur de Los Ángeles, según la fiscalía federal.

En total, 43 personas, incluidas las que ya estaban bajo custodia, han sido acusadas formalmente de cargos que incluyen asesinato, secuestro, extorsión, operar una red ilegal de apuestas y tráfico de drogas, indicaron los fiscales.

Los agentes incautaron 54 kilos (120 libras) de metanfetamina, más de 4 kilos (8 libras) de fentanilo, además de 25 armas de fuego y más de 30.000 dólares en efectivo, señalaron las autoridades.

“Lo que estamos sacando de las calles es muy, muy peligroso. Estos tipos no tienen ningún respeto por la vida humana. Lo suyo es hacer dinero”, afirmó Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto de Estados Unidos, durante una conferencia de prensa.

La Mafia Mexicana se originó en la década de 1950 en un centro de detención juvenil y creció hasta convertirse en una organización criminal internacional que controla el contrabando, la venta de drogas y la extorsión desde dentro del sistema penitenciario de California.

En la acusación se indica que un líder que estaba encarcelado utilizó teléfonos celulares de contrabando para supervisar las actividades delictivas de la Mafia Mexicana desde su celda en una prisión estatal entre junio de 2024 y abril de 2026. Según documentos judiciales, ordenó a miembros de pandillas callejeras secuestrar y agredir a personas. Presuntamente, la banda también vendía drogas, entre ellas fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína.

“Operaba negocios ilegales de apuestas en centros comerciales y en viviendas privadas”, señaló la fiscalía federal en un comunicado. “La banda cobraba impuestos extorsivos y brindaba protección, incluso con el uso de la violencia, para resguardar los negocios ilegales de apuestas”.

La banda también es sospechosa de un asesinato en un motel “controlado por pandillas” en Anaheim, según la acusación.

Los acusados comenzarán a comparecer por primera vez el jueves por la tarde ante un tribunal federal en los condados de Los Ángeles y Orange.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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