Arrestan a 7 por explosión en almacén de fuegos artificiales en norte de California

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La mortal explosión de fuegos artificiales cerca de la pequeña comunidad agrícola de Esparto, en el condado Yolo, provocó un incendio masivo y llevó a que se cancelaran las celebraciones cercanas del 4 de Julio.

Se espera que la Fiscalía de Distrito del condado Yolo anuncie las acusaciones formales contra los detenidos en una conferencia de prensa el viernes. Varios de los arrestados enfrentan cargos de asesinato, según los registros de la cárcel.

Entre los detenidos están Samuel Machado y Tammy Machado, quienes eran propietarios del almacén, ubicado a unos 64 kilómetros (40 millas) al noroeste de Sacramento. En ese momento, Samuel Machado era teniente de la policía del condado Yolo y su esposa, Tammy Machado, era una empleada administrativa no juramentada. Fueron puestos en licencia tras el incidente.

Kenneth Chee, propietario de Devastating Pyrotechnics, cuyos fuegos artificiales ilegales estaban almacenados en el lugar, fue arrestado en Florida. Compareció ante un tribunal de Florida el viernes y se le informó que será extraditado a California dentro de la semana, reportó KCRA-TV.

Las autoridades también arrestaron a Jack Lee, el gerente de operaciones de Devastating Pyrotechnic, y a Gary Chan Jr., cuyo nombre figura en la licencia federal de la empresa, informó la televisora.

Craig Cutright, propietario de Blackstar Fireworks, que operaba en la propiedad de Esparto perteneciente a los Machado, también fue detenido. Cutright era bombero voluntario del Distrito de Bomberos de Esparto y también figuraba como empleado de Devastating Pyrotechnics, reportó KCRA-TV.

Uno de los empleados de Cutright, Ronald Botelho III, ha estado bajo custodia desde diciembre. Más de una docena de nuevos cargos fueron presentados en su contra el jueves, muestran los registros de la cárcel. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP