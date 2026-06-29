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Arquidiócesis de San Francisco pagará $395 millones para zanjar demandas por abuso sexual infantil

SAN FRANCISCO (AP) — La Arquidiócesis de San Francisco acordó pagar 395 millones de dólares para zanjar más de 500 demandas en las que se acusa a funcionarios de la Iglesia católica de abusar sexualmente de niños, informaron el lunes los abogados de los demandantes.

ARCHIVO - Fieles asisten a una misa en la Catedral de Santa María, la iglesia madre de la arquidiócesis de San Francisco, el 2 de abril de 2010. (AP Foto/Eric Risberg/Archivo)
ARCHIVO - Fieles asisten a una misa en la Catedral de Santa María, la iglesia madre de la arquidiócesis de San Francisco, el 2 de abril de 2010. (AP Foto/Eric Risberg/Archivo) AP

El arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone, tendrá que escribir una carta de disculpa a cada víctima como parte del acuerdo.

El acuerdo también exige que la arquidiócesis implemente una serie de reformas de protección infantil y transparencia, entre ellas la creación de una lista de clérigos acusados de abuso, señaló Jeff Anderson, un abogado que representa a decenas de víctimas de abuso sexual infantil.

Anderson indicó que el acuerdo se concreta tres años después de que la arquidiócesis se declaró en bancarrota y que cubrirá aproximadamente a 530 víctimas. Es el acuerdo más reciente relacionado con denuncias de abuso sexual por parte del clero. En 2024, la Arquidiócesis de Los Ángeles aceptó un acuerdo récord de 880 millones de dólares.

Cordileone, el arzobispo, manifestó en un comunicado que considera que el acuerdo ofrece “un camino hacia una compensación justa para los sobrevivientes que han cargado con el peso de este abuso durante toda una vida”.

“Aceptamos plena responsabilidad por lo ocurrido, y pido disculpas sinceras a todos los que han sido dañados”, añadió Cordileone.

Margie O’Driscoll demandó a la arquidiócesis con el argumento de que fue víctima de abuso sexual hace casi 50 años por un sacerdote cuando era estudiante en Marin Catholic High School, en Kentfield, una comunidad al norte del puente Golden Gate. Señaló que el acuerdo se logró tras una dura lucha y coloca la responsabilidad en los funcionarios de la Iglesia, no en los sobrevivientes.

“Yo, como cada víctima, he cargado con este dolor y esta vergüenza como una bola y una cadena durante muchísimo, muchísimo tiempo", manifestó O’Driscoll durante una conferencia de prensa. "Avergonzada y confundida por lo que pasó, despreciada por la arquidiócesis, y a veces sin que ni siquiera familiares y amigos me creyeran, y creo que hoy la vergüenza va a cambiar de bando”.

Anderson explicó que un comité de sobrevivientes que dedicó miles de horas durante los últimos tres años a negociar con Cordileone tiene la facultad de establecer los protocolos sobre cómo distribuir los fondos. Indicó que a cada sobreviviente se le dará la oportunidad de presentar su relato de abuso a un evaluador contratado por el comité para recibir lo que, según Anderson, será “una distribución equitativa basada en las circunstancias únicas” de cada caso.

Además de los fondos, se exigirá a la arquidiócesis cumplir con 14 requerimientos de protección infantil y transparencia, entre ellas mantener y hacer pública una lista integral y actualizada de todos los clérigos acusados, con detalles de las denuncias y los resultados de las investigaciones. También se prohibirá a la arquidiócesis imponer acuerdos de confidencialidad que silencien a las víctimas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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