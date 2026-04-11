Arozarena pega su 1er jonrón de la campaña; Marineros cortan mala racha con triunfo 9-6 ante Astros

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El mexicano Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle, recorre las bases luego de conseguir un jonrón de dos carreras el viernes 10 de abril de 2026, ante los Astros de Houston (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Houston, por su parte, sufrió su quinto revés en fila y el sexto en siete compromisos.

Con el encuentro empatado 3-3 en la quinta entrada, el mexicano Arozarena le cazó una recta alta al relevista de Houston Ryan Weiss (0-1) y envió la pelota al jardín izquierdo para un jonrón de dos carreras.

La esférica recorrió 426 pies. Fue el primer cuadrangular de Arozarena en temporada regular desde el 9 de septiembre.

Seattle amplió su ventaja con una séptima entrada de cuatro carreras, que incluyó un doble productor de Dominic Canzone y un sencillo impulsor de J.P. Crawford. Fue la primera carrera que Crawford remolcó esta temporada, después de comenzar el año lesionado.

Houston tuvo dos innings grandes contra el abridor Emerson Hancock (2-1) y el resto del bullpen de Seattle. El receptor boricua de los Astros Christian Vázquez, quien fue colocado en el noveno turno del orden al bate, conectó un doble con dos outs y las bases llenas ante Hancock, lo que produjo tres carreras.

El jardinero cubano Yordan Álvarez añadió un jonrón de tres carreras en la octava entrada ante el derecho Cole Wilcox.

El cerrador mexicano de los Marineros Andrés Muñoz dio base por bolas a dos bateadores y permitió que la carrera del empate llegara al plato, pero forzó a que el dominicano Jeremy Peña pegara un rodado para el último out del juego, lo que le significó su primer salvamento de la temporada. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP