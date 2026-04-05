Armando 'La Hormiga' González rescata a Chivas con un penalti agónico y doblete

González ejecutó la pena máxima durante el 12do minuto añadido. El árbitro Ismael López señaló la falta después de recurrir a la repetición de video, para valorar una acción de Rubén Duarte sobre Roberto Alvarado.

“La Hormiga” había acercado a Chivas con el primero de sus goles de la noche gracias a un cabezazo a los 70.

Pumas se había ido al frente gracias a un tanto de Uriel Antuna a los 21 minutos y amplió la delantera gracias a un autogol de José Castillo a los 41.

A Pumas se le escapó en el último minuto la oportunidad de celebrar un triunfo ante Chivas en Guadalajara por primera ocasión desde el 6 de octubre de 2018 (1-2); los felinos solo tiene esa victoria como visitante ante los rojiblancos desde que comenzaron los torneos cortos en 1996.

Chivas extendió a cinco fechas su paso sin derrota con su primer empate del campeonato, para afianzarse en el liderato con 31 puntos, cuatro por encima de Cruz Azul.

A Pumas se le esfumó la opción de ascender hasta la 3ra posición y quedó 5to con 24 unidades.

“La Hormiga” González encadenó con esta actuación su sexto partido como local marcando goles, colocándose en solitario en la segunda posición histórica y quedando a un partido de los siete encuentros en los que Crescencio “Mellone” Gutiérrez anotó como anfitrión en la temporada 1956-1957. Antes del partido, el joven ariete de Chivas estaba igualado en el recuento de esta marca con Eduardo de la Torre (1983-1984) y Omar Bravo (Clausura 2007).

Con sus dos dianas, asumió en solitario el liderato de goleo con 12 dianas, una más con relación al delantero brasileño Joao Pedro (San Luis).

Clasificación

Con el final de la 13ra jornada, Chivas tiene 31 puntos; Cruz Azul 27; Toluca 26; Pachuca 25; Pumas 24; América y Atlas 18; Tigres 17; Necaxa y León 16; Tijuana y Ciudad Juárez 15; Monterrey y San Luis 14; Puebla 13; Querétaro y Mazatlán 11; Santos 9.

Próxima jornada

La 14ta jornada comenzará el viernes 10 de abril con los juegos Puebla vs. León y Ciudad Juárez vs. Tijuana; continuará el sábado 11 de abril con Tigres vs. Chivas, Querétaro vs. Necaxa, Atlas vs. Monterrey, Pachuca vs. Santos y América vs. Cruz Azul; concluirá el domingo 12 de abril con Pumas vs. Mazatlán y Toluca vs. San Luis.

FUENTE: AP