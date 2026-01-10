americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Armando González conserva su capacidad goleadora y Chivas se impone 2-0 a Pachuca en Liga MX

GUADALAJARA, México (AP) — Armando González retomó la senda goleadora al convertir uno de los tantos con los que Chivas se impuso en casa por 2-0 ante Pachuca el sábado, en la continuación de la primera jornada del torneo Clausura de la Liga MX.

González encontró las redes con un suave remate frente al arco, luego de que le cayó un rechace del zaguero Eduardo Bauermann al tapar un disparo de Brian Gutiérrez a los 17 minutos.

Daniel Aguirre amplió la ventaja durante el último minuto del descuento previo al descanso. El zaguero rojiblanco se sumó al ataque y remató a segundo poste un pase de Efraín Álvarez, que puso en la horquilla.

Chivas se une a Ciudad Juárez y Atlas como los equipos que hasta el momento comenzaron el campeonato con una victoria tras los partidos del viernes.

González comenzó con esta diana la defensa del título de máximo goleador que compartió el curso pasado con Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (San Luis) al terminar todos con 12 tantos.

El Guadalajara comenzó en gran forma el campeonato luego de una dolorosa eliminación en los cuartos de final del Apertura 2025 ante Cruz Azul. En el partido de vuelta de esa serie, Javier “Chicharito” Hernández falló un penal en los minutos finales, que hubiera puesto a las Chivas en semifinales.

No pareció que aquella decepción tuviera mayores efectos en el funcionamiento del Guadalajara tras el receso de fin de año. En la primera mitad, las Chivas fueron ampliamente superiores, y el duelo no terminó siendo una goleada por la mala fortuna en un par de remates de Gutiérrez y Luis Romo que apenas pasaron a un lado del poste del arquero Carlos Moreno.

El veterano delantero Ángel Sepúlveda, refuerzo de lujo de los rojiblancos procedente de Cruz Azul, entró de cambio a los 62, para comenzar su segunda etapa con el Rebaño Sagrado, siete años después de su salida.

Más tarde continuarán los encuentros de la primera jornada: León vs. Cruz Azul; Santos vs. Necaxa y la presentación del bicampeón Toluca de visita ante Monterrey.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra al buque Munro de la Guardia Costera de Estados Unidos siguiendo al MV Bella 1 en el océano Atlántico el miércoles 7 de enero de 2026. (Departamento de Defensa a través de AP)

Fuerzas de EEUU interceptan otro petrolero sancionado en el mar Caribe, afirma Ejército

Destacados del día

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el Día Nacional de la Defensa en plena crisis

Régimen cubano saca los tanques viejos y  activa el "Día Nacional de la Defensa" en plena crisis

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Bruno Rodríguez DESAFÍA a Trump y asegura que Cuba defenderá su soberanía aunque cueste vidas

Bruno Rodríguez DESAFÍA a Trump y asegura que Cuba defenderá su soberanía "aunque cueste vidas"

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

ARCHIVO - Un avión con Donald Trump Jr. a bordo aterriza en Nuuk, Groenlandia, el 7 de enero de 2025. (Emil Stach/Ritzau Scanpix via AP, archivo)

Cómo Estados Unidos podría hacerse con el control de Groenlandia y los posibles desafíos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter