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Arizona, California y Nevada tomarán menos agua del río Colorado, dice propuesta

WASHINGTON (AP) — Arizona, California y Nevada tomarían menos agua del río Colorado bajo una propuesta anunciada el viernes por el gobierno federal para evitar una crisis en la atribulada vía fluvial.

El Lago Powell cerca de Page, Nevada, el 15 de julio del 2026. (AP foto/John Locher)
El Lago Powell cerca de Page, Nevada, el 15 de julio del 2026. (AP foto/John Locher) AP

La propuesta de la Oficina de Reclamación exime por ahora a Colorado, Utah, Nuevo México y Wyoming de enfrentar recortes obligatorios. Pero se trata de una solución temporal, mientras los estados que dependen del río siguen enfrentados por un plan de gestión a largo plazo para el recurso menguante que abastece de energía a enormes extensiones del oeste norteamericano.

Según el plan, los estados de la Cuenca Baja podrían afrontar recortes colectivos de hasta 3 millones de acres-pie (130.000 millones de pies cúbicos) hasta 2036, “sujeto a la hidrología”, de acuerdo con un comunicado de prensa del Departamento del Interior. Eso equivale aproximadamente a suficiente agua para abastecer a más de 25 millones de personas al año.

El plan también permitiría liberaciones anuales de entre 5 millones y 12 millones de acres-pie desde el lago Powell, el segundo embalse más grande de la cuenca. En el marco federal de 10 años, las decisiones de gestión del agua se tomarán cada dos años.

“Este marco proporciona la flexibilidad para responder a condiciones hidrológicas cambiantes, al tiempo que preserva la oportunidad de que los estados de la cuenca sigan trabajando hacia soluciones duraderas por consenso”, declaró el secretario del Interior, Doug Burgum, en un comunicado.

Los recortes propuestos en los estados de la Cuenca Baja —California, Arizona y Nevada— serían los mayores hasta la fecha y podrían tener enormes impactos en ciudades y granjas: precios del agua más altos, mayor dependencia del agua subterránea, más tierras agrícolas fuera de producción y mandatos de conservación en lugares donde antes no existían.

El plan federal llega tras años de negociaciones estancadas y un invierno con sequía récord que llevó los embalses del río Colorado a mínimos históricos combinados. Se espera que los funcionarios federales finalicen el plan en los próximos días.

Más de 40 millones de personas en siete estados, varias naciones tribales y México, así como agricultores, fauna silvestre, industrias y la energía hidroeléctrica, dependen del menguante río Colorado, de 2.334 kilómetros (1.450 millas). Años de uso excesivo, combinados con el aumento de las temperaturas y la sequía, han reducido gravemente los caudales del Colorado en comparación con décadas pasadas.

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The Associated Press recibe apoyo de la Walton Family Foundation para la cobertura de políticas ambientales y sobre agua. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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