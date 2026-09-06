Argentina: River Plate supera a Independiente Rivadavia con una buena actuación

Gonzalo Montiel de penal consiguió el primer gol para los riverplatenses a los 29 minutos. Amplió Tomás Galván a los 53. Álex Arce descontó para Independiente a los 67. El último tanto fue el segundo de Galván, a los 79.

El equipo de Leonardo Ponzio logró la primera ventaja a través de la pena máxima. Ángel Correa fue derribado en el área a los 26. El ex campeón mundial Gonzalo Montiel ejecutó bien para el tanto millonario.

En el complemento, River logró ampliar el resultado con una jugada en donde Thiago Almada pateó y Galván aprovechó el rebote para anotar.

Independiente Rivadavia reaccionó y consiguió el descuento. José Florentín cabeceó y un segundo cabezazo de Arce alcanzó la red rival.

Cuando parecía que el partido se iba a complicar para los millonarios como en ocasiones anteriores, llegó el segundo de Galván, el tercero de los locales. El volante remató con comba al ángulo superior derecho de la portería visitante para el 3-1.

“Hicimos un gran partido de principio a fin”, dijo Tomás Galván después del cotejo. Sobre sus tantos, comentó: “Me quedo con el segundo”. En relación al entrenador Ponzio, afirmó: “Leo siempre estuvo en el día a día con nosotros. Sabemos lo que representa para el club. Siempre tratamos de ir para adelante. Hoy por suerte se dio”.

El delantero Maximiliano Salas, jugador de River cedido a Independiente Rivadavia, no jugó para La Lepra mendocina por una cláusula en su préstamo.

En el clásico rosarino, Rosario Central y Newell’s Old Boys igualaron 1-1 en un Gigante de Arroyito colmado. Gastón Ávila marcó el gol centralista a los 45. El uruguayo Matías Cóccaro anotó el tanto leproso a los 92.

Lo único destacable del primer tiempo en Arroyito fue el gol de Ávila. El defensor aprovechó un rebote y de zurda puso la pelota en el ángulo superior izquierdo del arco rojinegro.

En el segundo tiempo, Newell’s consiguió la igualdad con una incursión de Cóccaro. El delantero aprovechó un pase que lo dejó de cara al arco local. Definió fuerte antes del cierre del guardameta Jeremías Ledesma. El gol fue convalidado por el VAR después de haberse cobrado posición adelantada.

Este empate cortó una racha de seis triunfos consecutivos de Rosario Central en partidos oficiales.

“Vinimos a buscar el triunfo. Planteamos un partido para ir a buscarlo y no se nos dio”, aseguró Cóccaro. Sobre su gol, afirmó: “Sabía que estaba habilitado”. Sobre el clásico, comentó: “Es hermoso. A nivel mundial todos sabemos lo que genera, como se vive”.

Este fue el tercer Central-Newell’s de Ángel Di María después de su regreso con los auriazules a mediados de 2025.

Desde 1939, año en que ambos clubes se incorporaron a los torneos de AFA, el derby de Rosario se disputó en 196 ocasiones. Con 67 triunfos centralistas, 46 ñulistas y 83 empates.

Independiente de Avellaneda venció como visitante a Central Córdoba por 1-0 con gol de Leonardo Godoy a los 56.

Lanús derrotó por 1-0 a Defensa y Justicia. El tanto fue anotado por el veterano Carlos Izquierdoz a los 89.

Más tarde jugaban Racing frente a Atlético Tucumán.

Gimnasia de Mendoza y Boca Juniors empataron 2-2 el sábado.

Otros resultados: Estudiantes (Río Cuarto) 0, Sarmiento 2; Belgrano 1, Huracán 1; Platense 1, Deportivo Riestra 1 (viernes); Aldosivi 3, Banfield 1; Gimnasia (La Plata) 2, Tigre 1; San Lorenzo 1, Talleres 0; Vélez Sarsfield 1, Estudiantes (La Plata) 0 (sábado).

Próximos partidos: Barracas Central-Argentinos Juniors, Unión-Instituto (lunes).

Posiciones: Grupo A: Gimnasia (M), Vélez, Instituto 16 puntos; Defensa 14; Independiente 13; Newell’s 12; Boca 11; Unión, Lanús, San Lorenzo 10; Riestra, Platense 9; Estudiantes, Central Córdoba 7; Talleres 5.

Grupo B: Argentinos 16 puntos; Sarmiento, Gimnasia (LP) 15; Belgrano, Tigre, Rosario Central 12; Ind. Rivadavia 11; Atl. Tucumán, River, Huracán, Barracas 10; Banfield 7; Estudiantes (RC) 6; Aldosivi, Racing 5.

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FUENTE: AP