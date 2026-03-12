Argentina reporta inflación de 2,9% en enero; suma nueve meses consecutivos de aceleración

Compartir en:









La medición difundida el jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC ) estuvo por encima de las proyecciones de los analistas y del propio gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei, que esperaba para el segundo mes del año una menor inflación al 2,9% registrada en enero.

El dato mensual continúa siendo el más alto desde el 3,7% de marzo de 2025. Desde junio pasado, que el indicador que mide el costo de vida va en aumento, lo cual marca un límite al plan anti-inflacionario del mandatario ultraliberal que había sido exitoso en su primer año de gobierno.

En febrero, la inflación interanual se ubicó en 33,1% y acumula en el año una variación de 5,9%.

“La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente”, expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, en la red X tras conocerse el dato.

El funcionario consideró que “esta corrección es fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido” y se mostró confiado en el rumbo del programa de ajuste fiscal para que “la inflación converja por primera vez en décadas a niveles internacionales”.

El rubro que empujó con más fuerza el aumento de los precios en febrero fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), principalmente por las fuertes subas de tarifas de servicios públicos.

En tanto que las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,0%). Las proyecciones privadas de inflación para marzo se ubican en torno al 2,5%, aunque está por verse cuál será el impacto en los precios internos de la fuerte suba de combustibles debido al conflicto en Medio Oriente. FUENTE: AP