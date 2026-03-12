americateve

Argentina reporta inflación de 2,9% en enero; suma nueve meses consecutivos de aceleración

BUENOS AIRES (AP) — La inflación en Argentina sumó nueve meses consecutivos de aceleración gradual al reportar en febrero una variación mensual de 2,9%, sostenida por el aumento en las tarifas de servicios públicos.

El dato mensual continúa siendo el más alto desde el 3,7% de marzo de 2025. Desde junio pasado, que el indicador que mide el costo de vida va en aumento, lo cual marca un límite al plan anti-inflacionario del mandatario ultraliberal que había sido exitoso en su primer año de gobierno.

En febrero, la inflación interanual se ubicó en 33,1% y acumula en el año una variación de 5,9%.

“La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente”, expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, en la red X tras conocerse el dato.

El funcionario consideró que “esta corrección es fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido” y se mostró confiado en el rumbo del programa de ajuste fiscal para que “la inflación converja por primera vez en décadas a niveles internacionales”.

El rubro que empujó con más fuerza el aumento de los precios en febrero fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), principalmente por las fuertes subas de tarifas de servicios públicos.

En tanto que las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,0%).

Las proyecciones privadas de inflación para marzo se ubican en torno al 2,5%, aunque está por verse cuál será el impacto en los precios internos de la fuerte suba de combustibles debido al conflicto en Medio Oriente.

FUENTE: AP

Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas entre Cuba y EEUU, según investigación

Exoficial de la CIA advierte que el Partido Comunista de Cuba podría colapsar pronto

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

