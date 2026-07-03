Argentina pone en juego su prestigio ante la insolente Cabo Verde en 16avos del Mundial

Compartir en:









La Albiceleste llega invita tras sortear la primera ronda con triunfos ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), con seis goles de su capitán que le permitieron convertirse en el máximo goleador en la historia del certamen con 19.

En su primera participación, Cabo Verde se convirtió en la nación más pequeña en superar la ronda de grupos con los impensados empates que rescató ante el monarca europeo España, el dos veces campeón mundial Uruguay y Arabia Saudí.

EL vencedor de este duelo jugará contra Egipto en los octavos de final el 7 de julio en Atlanta.

El técnico Lionel Scaloni, que dirigirá su partido número 100 al frente de Argentina, dispuso nueve cambios respecto al equipo alternativo que había presentado ante Jordania. La novedad es la presencia de Facundo Medina en el lateral izquierdo en vez de Nicolás Tagliafico, habitual titular y camopeón del mundo.

Además, ratificó la confianza a Lautaro Martínez en el ataque por encima de Julián Álvarez.

Vozinha, el arquero de 40 años sensación del certamen, lidera la formación de Cabo Verde.

El campeón mundial en 1978, 1986 y 2022 buscará dar otro paso hacia el primer bicampeonato de su historia, además de ampliar un invicto en partidos de eliminación directa que comenzó luego de la derrota ante Brasil en semifinal de la Copa América 2019. ___ Vea más cobertura del Mundial de AP aquí FUENTE: AP