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Argentina niega que base naval en Tierra del Fuego sea entregada a EEUU, su mayor aliado

BUENOS AIRES (AP) — El gobierno argentino negó el viernes que la base naval que construirá en la provincia de Tierra del Fuego, el punto continental más cercano a las islas Malvinas, vaya a ser entregada a Estados Unidos, su principal aliado en la región y que ha expresado que podría reconsiderar su posición sobre el control británico del archipiélago.

El presidente de Argentina, Javier Milei, llega para intervenir en el Foro de Madrid, en Santiago de Chile, el jueves 3 de septiembre de 2026. (Foto AP/Esteban Félix)
El presidente de Argentina, Javier Milei, llega para intervenir en el Foro de Madrid, en Santiago de Chile, el jueves 3 de septiembre de 2026. (Foto AP/Esteban Félix) AP

El canciller Pablo Quirno salió al cruce de las críticas de la oposición sobre el anuncio de la víspera del presidente Javier Milei acerca de la construcción de la base en el marco de la intensificación de sus políticas de reclamo de soberanía sobre las islas situadas en el Atlántico sur.

Milei hizo el anuncio en un mensaje dirigido a la población poco después de que el presidente Donald Trump afirmara que podría reconsiderar la neutralidad histórica de Estados Unidos sobre la soberanía de las Malvinas, que en los hechos se ha traducido en un alineamiento con la administración británica de las islas.

Trump se expresó así en medio de sus reproches a Londres por no haber brindado apoyo militar durante la guerra con Irán.

Quirno afirmó que Argentina toma sus decisiones en defensa de sus “intereses” estratégicos, al rechazar en una entrevista con Radio Mitre las críticas de opositores que acusaron a Milei de “prestar servicios para los Estados Unidos” y calificaron su mensaje de oportunista. El mandatario anticipó que buscará la reelección en 2027.

Jorge Taiana, ministro de Defensa durante la administración de Alberto Fernández (2019-2023), señaló en X que la base “nunca fue pensada para compartir con ningún país extranjero”.

El exfuncionario se unió a otros críticos que reprocharon que la instalación comenzó a construirse en 2022 y el gobierno de Milei detuvo las obras.

Quirno argumentó al respecto que ahora existe “espacio” para realizarlas sin alterar el equilibrio fiscal.

El canciller apuntó que Tierra del Fuego “es el punto neurálgico del Atlántico Sur” y el acceso más corto a la Antártida y que la base dará servicios logísticos “a los países que también actúan en la Antártida”, además de que permitirá el monitoreo "del mar argentino, que es muy extenso”.

El funcionario negó además que haya habido conversaciones con Washington para que interceda ante Londres por el reclamo de soberanía.

Argentina reclama desde 1833 la soberanía de las Malvinas, que los ingleses denominan Falklands. Ambos países libraron una guerra por su dominio en 1982 en la que el país sudamericano resultó derrotado.

En este contexto, el gobierno británico reafirmó su compromiso “inquebrantable” con el archipiélago.

Milei también anunció un proyecto de reforma de la legislación para endurecer las sanciones contra compañías nacionales y extranjeras que participen en la explotación de hidrocarburos en Malvinas.

Las petroleras Rockhopper Exploration —británica— y Navitas Petroleum Development and Production Limited —israelí— desarrollan el yacimiento offshore Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte con el aval de las autoridades de las islas. En un comunicado reproducido por medios argentinos, dijeron que “no se prevé que los últimos acontecimientos tengan un efecto significativo" en el desarrollo del proyecto.

FUENTE: AP

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