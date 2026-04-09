americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Argentina jugará contra Honduras e Islandia en últimas pruebas antes del Mundial

BUENOS AIRES (AP) — El campeón del mundo Argentina disputará amistosos ante Honduras e Islandia a principios de junio en Estados Unidos, en los que serán sus últimos ensayos antes de iniciar la defensa del título en el Mundial.

El capitán de Argentina, Lionel Messi, celebra tras convertir el segundo gol para su equipo en un amistoso ante Zambia en Buenos Aires, Argentina, martes 31 marzo, 2026. (AP Foto/Rodrigo Abd)
El capitán de Argentina, Lionel Messi, celebra tras convertir el segundo gol para su equipo en un amistoso ante Zambia en Buenos Aires, Argentina, martes 31 marzo, 2026. (AP Foto/Rodrigo Abd) AP

La Albiceleste enfrentará al seleccionado centroamericano el 6 de junio en el estadio Kyle Field de Texas, confirmó el jueves la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El siguiente fogueo será contra Islandia el 9 de junio en el estadio Jordan-Hare de Auburn, Alabama, justo dos días antes del inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El campeón del mundo en 1978, 1986 y 2022 debutará contra Argelia el 16 de junio por el Grupo J. Luego se medirá ante Austria el 22 de junio y cierra la primera fase frente a Jordania el 27 de junio.

En marzo, Argentina le ganó 2-1 a Mauritania y 5-0 a Zambia en amistosos de baja exigencia que debió organizar de apuro luego de la suspensión del duelo ante el campeón europeo España por la Finalissima el 27 de marzo en Qatar debido al conflicto en Medio Oriente.

Ya instalada en su concentración en Kansas City, la Albiceleste se medirá por cuarta vez contra los hondureños, con igual cantidad de victorias. Ante Islandia será su segundo choque luego del empate 1-1 en la fase de grupos del Mundial 2018. En aquella ocasión, el arquero Hannes Þór Halldórsson le atajó un penal al astro Lionel Messi.

El equipo de Lionel Scaloni disputará ambos amistosos con el plantel mundialista, ya que los participantes tienen hasta el 30 de mayo para confirmar la nómina de 26 futbolistas.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

Destacados del día

TRAGEDIA EN DORAL: DOS ESTUDIANTES MUEREN TRAS ACCIDENTE EN TESLA QUE SE INCENDIÓ

TRAGEDIA EN DORAL: DOS ESTUDIANTES MUEREN TRAS ACCIDENTE EN TESLA QUE SE INCENDIÓ

🚨 CUBA RESPONDE A EE.UU.: NIEGA FRAUDE AL MEDICARE Y LO CALIFICA DE CALUMNIA

🚨 CUBA RESPONDE A EE.UU.: NIEGA FRAUDE AL MEDICARE Y LO CALIFICA DE "CALUMNIA"

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y amenaza con destruir barcos tras ataques de Israel en Líbano

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y amenaza con destruir barcos tras ataques de Israel en Líbano

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: "HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA"

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter