Argentina inicia defensa de su título mundial y sus hinchas están más enfebrecidos que nunca

Un hincha de Argentina porta una máscara gigante de Lionel Messi durante el partido del Mundial entre la selección de ese país y Argelia en Kansas City, Missouri, el martes 16 de junio de 2026 (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Tres hinchas recorrieron en bicicleta casi 17.700 kilómetros desde Sudamérica hasta Kansas City, Missouri, sin tener entradas en la mano. Un grupo condujo 20 horas, alimentándose de sándwiches para ahorrar dinero. Daniel Otero, de 73 años y asistente a su séptimo Mundial, está desembolsando alrededor de 100.000 dólares para que él y sus dos hijos vean jugar al equipo durante las próximas semanas.

“Estamos locos por Argentina”, afirmó. “Por eso gastamos tanto dinero para ver a nuestro país, a nuestra selección”.

La obsesión quedó plenamente a la vista en Kansas City mientras el equipo comenzaba la defensa de su título mundial con una goleada de 3-0 sobre Argelia, frente a una ruidosa multitud proargentina.

Lionel Messi consiguió su primer “hat trick” en un Mundial y alcanzó al alemán Miroslav Klose como el máximo anotador en estas competiciones. Argentina aplastó 3-0 a Argelia en un partido inolvidable para sus seguidores.

A una semana de cumplir 39 años, Messi estaría disputando su último Mundial.

“Argentina ahora es como los Bulls de Chicago con Michael Jordan”, comentó Juan Martin, de 43 años y procedente de Buenos Aires. “En su mejor momento, él tenía aficionados en todo el mundo. Argentina tiene aficionados en todo el mundo con Messi”.

Martin planea pasar el próximo mes siguiendo al equipo con su novia, Agostina Gomez Uvia, de 31 años. Calcula que la travesía les costará 20.000 dólares a cada uno. De manera similar, Otero está gastando 40.000 dólares solo en entradas.

Otero y su hijo, Franco Otero, de 27 años, se maravillaron al ver que familias de Estados Unidos también llevaban camisetas de Argentina, con el nombre de Messi estampado.

“No puedo recordar un equipo argentino sin Messi”, expresó Franco Otero.

“Transformó el juego”, coincidió Manuel Valdes, un ingeniero de 29 años de Corrientes, Argentina, que viajó al partido con su padre y su hermano menor. “Hay un antes y un después en el fútbol”.

En el estacionamiento fuera del estadio, Andre Cornuz, de 11 años y residente en Miami, se unió a su padre para colocar una bandera sobre una camioneta. Al frente, integrantes de la banda Los Sin Entradas preparaban sus tambores. Los transeúntes se detenían para posar para fotos frente al grupo y sus artículos, incluida una pancarta gigante que decía “Lio Te Quiero” y una foto de Messi.

“Me he criado con Messi”, señaló Andre, cuyo padre es de Argentina y que a menudo viaja de regreso para visitar a su familia. “Estoy muy conectado con esa tierra”.

La próxima parada de la banda es Dallas, donde Argentina juega a continuación, y luego “adonde sea que nos lleve”, dijo Andre.

Pam Kramer, directora general del comité organizador de Kansas City, se ha asombrado durante la última semana por los extremos a los que han llegado los aficionados de Argentina para apoyar a los tricampeones del Mundial, incluido el trío que pedaleó hasta Kansas City a tiempo para el partido inaugural.

“Vinieron esos tres ciclistas argentinos, y llegaron aquí sin entradas. Y la gente del condado de Johnson (Kansas) decía: ‘¿Saben qué? Nosotros también somos aficionados. Vamos a asegurarnos de que entren a un partido’”, relató Kramer. “Y eso es genuino. Nadie lo hace para aparentar. Queremos que la gente vea lo que nosotros vemos, que este lugar es bastante especial”.

Tres horas antes del saque inicial, los aficionados ya hacían fila para entrar al estadio. Jorgelina Skorput, de 34 años y proveniente de Nueva York, esperaba con sus amigos mientras agentes de policía a caballo patrullaban ante la multitud. Condujeron dos días para llegar, comiendo sándwiches y alojándose en un Airbnb a una hora de la ciudad porque era más barato.

En total, calcula que el viaje le costó 2.000 dólares, incluida la entrada de 800 dólares para el partido.

“Sentí que ésta es la única vez, la única oportunidad que voy a tener de ver el Mundial”, manifestó Skorput, que nació en Rosario, Argentina, y se mudó a Estados Unidos cuando tenía 9 años. “Somos los últimos campeones”.

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El redactor deportivo de AP David Skretta contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP