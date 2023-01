Argentina: incendios afectan 14 provincias por larga sequía

Associated Press

El productor agrícola José Maulión, que tiene allí 3.000 hectáreas - parte de las cuales fueron devoradas por el fuego- dijo a The Associated Press que esa provincia y las de Buenos Aires y Entre Ríos sufren una sequía histórica. “Yo con mis 42 años no lo viví y productores de más años nunca lo pasaron en esta magnitud. El daño es tener un atraso inmenso en lo que es la siembra".

Según el informe del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, Santa Fe es uno de los distritos donde más incendios forestales se producen de forma simultánea. Algunos de ellos están más activos y otros están controlados, como varios focos a los márgenes de una autopista.

El 5 de enero el gobierno prorrogó la declaración de emergencia ígnea en todo el país por otro año debido a “la creciente cantidad de focos de incendios forestales, rurales y de pastizales" que atribuyó a un fenómeno multicausal que abarca la quema de terrenos para deforestar e incentivar el pastoreo de animales.

Argentina es afectada por incendios recurrentes desde hace tres años que han devorado cientos de miles de hectáreas en un contexto de escasez de precipitaciones, temperaturas elevadas y un bajo porcentaje de humedad.

En esta nota colaboró el video periodista de AP Victor Caivano

FUENTE: Associated Press