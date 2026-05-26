Argentina detiene a 2 chilenos, sospechosos de robos a estrellas del deporte en EEUU

Compartir en:









Los arrestos se produjeron en la estación de autobuses Retiro de Buenos Aires, confirmó la policía federal argentina el lunes en un comunicado. Los detenidos no fueron identificados.

Según la fuerza policial local, los dos ciudadanos chilenos integraban una organización criminal dedicada al robo en casas de grandes figuras del deporte de Argentina y Estados Unidos, entre ellos el extenista Juan Martín Del Potro y estrellas de la NFL, como Patrick Mahomes, Travis Kelce y Richard Sherman.

Los objetivos también incluyeron las casas de Luka Doncic y Mike Conley Jr. de la NBA.

Joyas, millones de dólares en efectivo, trofeos y medallas figuraban en la lista de los objetos robados en viviendas de lujo mientras los deportistas estaban fuera de la ciudad.

Siete ciudadanos chilenos detenidos ya fueron acusados formalmente por un tribunal de Florida bajo cargos de complot para transporte interestatal de propiedad robada, lo que conlleva una pena máxima de diez años de prisión.

Los detenidos en Buenos Aires quedaron a disposición de la justicia local, a la espera del proceso de extradición solicitado por los Estados Unidos, informó la policía federal argentina.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

Compartir en:







