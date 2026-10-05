Argentina, del duelo por retiro de Messi a la ilusión por nuevos talentos para seguir en la elite

ARCHIVO - El delantero argentino Lionel Messi se estira por el balón en el partido contra Croacia por el Grupo D del Mundial, el 21 de junio de 2018, en Nizhny Novgorod, Rusia. (AP Foto/Ricardo Mazalán) AP

El astro de 39 años jugará el martes su último partido con la casca de su país en un amistoso ante Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires, acontecimiento que marcará una bisagra para el fútbol argentino.

Messi deja como legado un título Mundial en 2022, dos subcampeonatos mundiales (2014 y 2026), dos trofeos de la Copa América (2021 y 2024), una medalla dorada olímpica (2008) y 125 goles como máximo artillero en la historia de la selección.

Su retiro plantea una pregunta inevitable: ¿ Argentina podrá mantenerse en la elite o inevitablemente se avecina un largo período de sequía de títulos, como los 35 años que siguieron al retiro de la leyenda Diego Maradona?

“Messi deja algo inigualable”, destacó el técnico Lionel Scaloni. “Hay que seguir jugando, pero la sensación de tenerlo a él en la cancha es algo único. Lo que él transmite estando en un campo de fútbol no se lo vi a nadie y eso es lo que vamos a extrañar”.

El estratega, que está en negociaciones avanzadas para renovar su contrato por otros cuatro años, sin embargo mira con optimismo el futuro: “la selección Argentina seguirá estando. Vamos a estar en buen nivel, no tengo dudas”.

En las dos primeras pruebas de la era post Messi, Argentina se floreó con goleadas 4-0 ante Bolivia y 7-0 ante Burkina Faso . Al margen de la debilidad de los rivales, los choques dejaron algunas pistas de lo que se viene.

A los jugadores consagrados como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Enzo Fernández y Lautaro Martínez, se sumaron nuevos talentos como el volante creativo Nicolás Paz y los extremos Gianluca Prestianni y Leonel Flores, un juvenil de Boca Juniors que debutó a nivel profesional hace apenas dos meses y ya tuvo rodaje en la selección mayor.

“Hay renovación, capaz hay que jugar de otra manera pensando que ya no es Messi y diez más sino como equipo”, dijo a AP Cristian Versalles, de 55 años, vestido con la casca alternativa de Argentina tras presenciar la goleada ante los africanos el último sábado.

“Por la cantidad de jugadores que están apareciendo, hay recambio”, valoró su hijo Ramiro, de 23 años. “Nico Paz es el heredero”, sentenció sobre el talentoso volante del Como de Italia que anotó uno de los goles.

Vestido con la casaca número 19, con la que Messi debutó en la selección mayor en 2005, Uzzi Rivero, un hincha de 10 años admitió que “me entristece mucho que no juegue más con Argentina”.

Pero el pequeño, también presente en el último amistoso, frunce el ceño cuando se le plantea la posibilidad de una era sin títulos para Argentina tras el retiro de la máxima estrella: “Los que dicen eso son unos bo…(término soez). Se piensan que Argentina no tiene nada. Pero hay estrellas como (Franco) Mastantuono, el Flaco (José) López (artillero de Palmeiras) y Nico Paz”.

“Me entusiasma Argentina sin Messi, mi jugador preferido es Lautaro Martínez”, comentó Valentina Gago, de 20 años. “No es lo mismo que Messi, pero yo lo quiero de la misma forma”.

Con un tanto ante Burkina Faso, el capitán del Inter de Milán se ubica como el tercer artillero histórico de Argentina con 42 goles.

“Mientras los jugadores tengan ganas de darlo todo por la camiseta, para mí Argentina va a seguir siendo candidata”, planteó Gago.

Habrá que esperar a la Copa América 2028 para saberlo.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP