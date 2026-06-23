Arenado y Gurriel impulsan carreras y los D-backs ganan 4-3 a Cardenales

José Fermín (15), de los Cardenales de San Luis, anota ante el lanzador de los Diamondbacks de Arizona, Paul Sewald, durante la novena entrada de un partido de béisbol, el martes 23 de junio de 2026, en San Luis. (Foto AP/Jeff Roberson) AP

Los Diamondbacks consiguieron apenas tres hits en las primeras ocho entradas. En la novena, el venezolano Gabriel Moreno pegó un sencillo y Pavin Smith recibió base por bolas antes de que Arenado conectara un doble productor de carrera al jardín izquierdo-central. Luego, Gurriel siguió con un sencillo de dos carreras al centro para poner el marcador 3-0, antes de que el de venezuela Jorge Barrosa anotara con un lanzamiento descontrolado del receptor de los Cardenales, Jimmy Crooks.