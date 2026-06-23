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Arenado y Gurriel impulsan carreras y los D-backs ganan 4-3 a Cardenales

SAN LUIS (AP) — Nolan Arenado y el cubano Lourdes Gurriel Jr. conectaron imparables productores de carrera y la eventual carrera de la victoria de Arizona llegó tras un lanzamiento descontrolado —todo en la novena entrada—, mientras los Diamondbacks vencieron la noche del martes por 4-3 a los Cardenales de San Luis.

José Fermín (15), de los Cardenales de San Luis, anota ante el lanzador de los Diamondbacks de Arizona, Paul Sewald, durante la novena entrada de un partido de béisbol, el martes 23 de junio de 2026, en San Luis. (Foto AP/Jeff Roberson)
José Fermín (15), de los Cardenales de San Luis, anota ante el lanzador de los Diamondbacks de Arizona, Paul Sewald, durante la novena entrada de un partido de béisbol, el martes 23 de junio de 2026, en San Luis. (Foto AP/Jeff Roberson) AP

Todas las carreras del juego se anotaron en la novena entrada.

Los Diamondbacks consiguieron apenas tres hits en las primeras ocho entradas. En la novena, el venezolano Gabriel Moreno pegó un sencillo y Pavin Smith recibió base por bolas antes de que Arenado conectara un doble productor de carrera al jardín izquierdo-central. Luego, Gurriel siguió con un sencillo de dos carreras al centro para poner el marcador 3-0, antes de que el de venezuela Jorge Barrosa anotara con un lanzamiento descontrolado del receptor de los Cardenales, Jimmy Crooks.

El abridor venezolano de Arizona, Eduardo Rodríguez, permitió apenas tres hits en 6 2/3 entradas. Ponchó a cinco y otorgó tres bases por bolas. Kevin Ginkel (3-2) lanzó la octava, ponchó a uno y se llevó la victoria. Brandyn Garcia logró su primer salvamento de la temporada.

Matt Svanson (2-2) permitió cuatro carreras en 31 lanzamientos, dio una base por bolas y registró un ponche. El abridor Kyle Leahy lanzó 6 1/3 entradas, permitió tres hits, con tres ponches y dos bases por bolas.

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FUENTE: AP

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