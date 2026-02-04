Archivos sobre Epstein contienen desnudos y nombres de víctimas, pese a intentos de censura

Un documento que fue parte de los archivos liberados por el Departamento de Justicia sobre la investigación de Jeffrey Epstein, el lunes 2 de febrero de 2026. (AP Foto/Jon Elswick) AP

Todo esto se puede ver entre la montaña de documentos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el viernes como parte de sus labores por cumplir con una ley que requiere que la agencia saque a la luz sus archivos de la investigación sobre Jeffrey Epstein.

Esa ley tenía la intención de preservar importantes protecciones de privacidad para las víctimas de Epstein. Se suponía que sus nombres debían estar tachados en los documentos. Se suponía que las fotos de sus rostros y cuerpos fueran censuradas.

Los errores, sin embargo, han sido abundantes. The Associated Press y otras organizaciones noticiosas llevaron a cabo una revisión que ha encontrado innumerables ejemplos de censura descuidada, inconsistente o inexistente que han dejado al descubierto información privada.

La fotografía de una niña que fue contratada para dar masajes sexualizados a Epstein en Florida apareció en una de las gráficas de presuntas víctimas. Informes policiales con los nombres de varias de sus víctimas --incluidas algunas que nunca se han presentado públicamente-- fueron publicados sin ningún tipo de censura.

A pesar de los esfuerzos del Departamento de Justicia por corregir los descuidos, hasta la noche del miércoles aún aparecían publicadas en el sitio web una selfie de una mujer desnuda en un baño y otra fotografía de una mujer con el pecho desnudo. Sus rostros completamente visibles.

Algunas de las víctimas y sus abogados se pusieron en contacto esta semana con el Departamento de Justicia para que retire el sitio web y designe a un observador independiente para evitar más errores.

Un juez programó para el miércoles una audiencia en Nueva York para discutir el asunto, la cual canceló después de que uno de los abogados de las víctimas mencionó ciertos avances en la resolución del problema. Sin embargo, esa abogada, Brittany Henderson, dijo que todavía estaban considerando "todas las vías posibles" para abordar el daño "permanente e irreparable" que se le ha causado a algunas de las mujeres.

"Esta no es un fracaso meramente técnico", dijo en un comunicado. "Es un fracaso al momento de proteger a seres humanos a quienes nuestro gobierno prometió protección. Hasta que cada documento esté debidamente censurado, este fracaso continúa".

Annie Farmer, quien dijo que tenía 16 años cuando fue agredida sexualmente por Epstein y su confidente, Ghislaine Maxwell, dijo que, aunque su nombre ya era público, los documentos revelaron indebidamente otros detalles que preferiría mantener privados, como su fecha de nacimiento y su número telefónico.

"En este momento, en realidad me siento más que nada enojada por la manera en que se desarrolló todo esto", declaró a NBC News. "El hecho de que se haya llevado a cabo de una manera por demás descuidada, donde esto ha puesto en peligro a las personas, es realmente espantoso."

El gobierno defiende sus esfuerzos de censura

El Departamento de Justicia ha atribuido los problemas a errores técnicos o humanos y ha dicho que ha retirado buena parte del material mientras trabaja para publicar versiones censuradas adecuadamente.

La tarea de revisar y censurar millones de páginas de registros se llevó a cabo en muy poco tiempo. El presidente Donald Trump promulgó la ley que requiere la divulgación de los documentos el 19 de noviembre, dándole al Departamento de Justicia sólo 30 días para publicar los documentos. La agencia no cumplió con el plazo, en parte porque señaló que necesitaba de más tiempo para implementar las protecciones de privacidad.

Cientos de abogados tuvieron que suspender sus tareas habituales, incluida la supervisión de casos penales, para tratar de completar la revisión de documentos, hasta el punto de que al menos un juez en Nueva York se quejó de que la labor estaba retrasando otros asuntos.

La base de datos, publicada en el sitio web del Departamento de Justicia, representa la mayor divulgación de archivos en las investigaciones sobre Epstein, quien se quitó la vida en la celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual.

Censura parcial o nula

Los reporteros de Associated Press que analizan los documentos han encontrado hasta ahora varios ejemplos en los que se han dado a conocer nombres e información personal de posibles víctimas.

También han encontrado muchos casos de censura excesiva.

En un recorte de noticias incluido en el archivo, el Departamento de Justicia aparentemente tachó el nombre "José" de un pie de foto en el que aparecía un Nacimiento en una iglesia de California. "Un Nacimiento con la representación de Jesús, María y (CENSURADO)", decía.

En un correo electrónico publicado en los archivos, aparentemente se censuró el nombre de un perro: "Pasé una hora paseando a (CENSURADO) y luego otra hora bañándola, secándola y cepillándola. ¡Espero que huela mejor!", decía el correo electrónico.

El Departamento de Justicia ha dicho que el personal encargado de preparar los archivos para su publicación recibió instrucciones de limitar las censuras exclusivamente a la información relacionada con las víctimas y sus familiares, aunque en muchos documentos aparecen tachados los nombres de muchas otras personas, como abogados y figuras públicas.

Imágenes sin censura

El Departamento de Justicia ha dicho que tenía la intención de censurar cualquier parte de una fotografía que mostrara desnudez, y cualquier foto que pudiera mostrar a una víctima.

En algunas fotos revisadas por la AP, se ocultó el rostro de las mujeres, pero mantuvieron expuesta buena parte de sus cuerpos desnudos de manera que las mujeres probablemente se sientan avergonzadas de cualquier forma. En las fotos aparecen mujeres identificables probándose ropa en vestidores de tiendas o descansando en trajes de baño.

Un conjunto de más de 100 fotografías de una joven estaba censurado prácticamente por completo, con excepción de la última imagen en donde se podía ver claramente su rostro.

Associated Press está revisando los documentos publicados por el Departamento de Justicia en colaboración con periodistas de CBS, NBC, MS NOW y CNBC. Los periodistas de uno de estos medios trabajan en conjunto para revisar los documentos y compartir información sobre su contenido. Cada medio es responsable de su propia cobertura, independiente de las noticias sobre los documentos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

