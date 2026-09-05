Aranda y Palacios pegan jonrones y Rays se sobreponen a grand slam de Rangers para imponerse por 7-6

El mexicano Jonathan Aranda, de los Rays de Tampa Bay, recorre las bases luego de pegar un jonrón solitario ante los Rangers de Texas, el viernes 4 de septiembre de 2026 (AP Foto/Tony Gutiérrez) AP

El venezolano Elias Díaz, quien impulsó cinco carreras, conectó el cuarto grand slam de su trayectoria para acercar a Texas a una anotación en la séptima entrada, pero los Rangers igualaron su mayor desventaja de la campaña en el Oeste de la Liga Americana, de tres juegos. Houston, líder de la división, venció a Arizona por 3-1.

Nick Martinez salió del juego con un out y dos en base en la séptima. Los Rays —líderes del Este de la Liga Americana— estaban arriba 6-1.

Pero Garrett Cleavinger dio una base por bolas a Cody Freeman antes de que el cubano Díaz conectara un slider con cuenta de 1-2 apenas por encima de la cerca del jardín izquierdo.

Cleavinger fue reemplazado después de que Justin Foscue pegó un sencillo, y Cam Booser hizo que Corey Seager bateara para una doble matanza que puso fin al inning.

Kevin Kelly lanzó una octava entrada perfecta y Tyler Wells cerró para su sexto salvamento después de que el líder de rescates en las Grandes Ligas, Bryan Baker, salió por una aparente deshidratación tras otorgar dos bases por bolas para abrir la novena.

El elevado de sacrificio de Díaz ante Wells recortó de nuevo la desventaja a una carrera y colocó en tercera a la potencial carrera del empate con dos outs, pero Foscue elevó un batazo que fue capturado.

Martinez (14-4), quien igualó al abridor del sábado Drew Rasmussen como líder del equipo en victorias, permitió cinco hits y tres carreras en 6 1/3 entradas.

Kumar Rocker (5-11) relevó y permitió jonrones solitarios del mexicano Aranda en la tercera y de Palacios en la cuarta, antes de que el derecho aceptara cinco hits en una quinta entrada de cuatro carreras para Tampa Bay.

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FUENTE: AP