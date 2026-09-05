Aranda batea jonrón de 3 carreras en la 10ma y Rays vencen 6-3 a Rangers

El mexicano Jonathan Aranda (adelante) y el dominicano Jorge Mateo, de los Rays de Tampa Bay, festejan en la 10ma entrada del juego ante los Rangers de Texas, el sábado 5 de septiembre de 2026 (AP Foto/Tony Gutiérrez). AP

Tampa Bay (85-57) ha ganado dos duelos seguidos tras perder el primero de la serie de cuatro. Tiene el mejor récord de la Liga Americana con 85-57.

Los Rangers (70-73) están a tres juegos de Houston en la carrera por el título del Oeste de la Liga Americana y a dos de Cleveland y Toronto en la lucha por el último comodín de la liga.

Son el primer equipo desde los Yankees de Nueva York de 2011 —y el cuarto en una temporada de 162 juegos— en llegar a septiembre sin haber estado nunca en el liderato y sin haberse ubicado a más de tres juegos de distancia.

Taylor Walls abrió la décima con un toque de sacrificio ante el cerrador de los Rangers, Jacob Latz (3-2), quien trabajaba su segunda entrada, y colocó al dominicano Jorge Mateo, corredor automático, en tercera base.

Luego, Latz dio base por bolas intencional al cubano Yandy Díaz antes de que el mexicano Aranda conectara un jonrón hacia el bullpen local, más allá del jardín derecho. Fue la primera derrota de Latz desde el 10 de abril.

El dominicano Junior Caminero pegó un jonrón solitario en la primera entrada y Richie Palacios añadió otro cuadrangular en solitario en la quinta para darles a los Rays una ventaja de 2-0.

El batazo de Caminero en la primera fue su 38º jonrón de la temporada, el mayor total de la Liga Americana. Palacios conectó su octavo, la mayor cifra de su carrera, en la quinta; fue su segundo en dos juegos y el tercero en los últimos cuatro.

Ambos jonrones de Tampa Bay fueron ante el abridor de los Rangers, Jacob deGrom, quien permitió cuatro hits en seis entradas, ponchó a siete y dio una base por bolas. DeGrom ha permitido 10 jonrones en primeras entradas esta temporada, la mayor cifra de las Grandes Ligas.

Tiene efectividad de 9.00 en 27 primeras entradas este año y de 2.79 después de ese inning.

Liam Hicks impulsó a Aranda en la octava mediante el tercer sencillo consecutivo de Tampa Bay con dos outs.

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FUENTE: AP