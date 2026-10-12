Arabia Saudí investiga las fallas en sus defensas antiaéreas ante ataque hutí al aeropuerto de Riad

El ministro de Energía de Arabia Saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman encabeza a su delegación durante la 17ma Reunión MInisterial del Foro Internacional de Energía, el domingo 11 de octubre de 2026, en Riad, Arabia Saudí. (AP Foto/Baraa Anwer) AP

Los funcionarios, quienes hablaron bajo condición de anonimato al no estar autorizados a hacer comentarios públicos, indicaron que la pesquisa inicial reveló que los hutíes lanzaron primero varios drones para allanar el camino a una combinación de misiles de crucero y balísticos que alcanzaron el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad.

Los hutíes poseen misiles balísticos y sistemas avanzados equipados con ojivas que pueden cambiar de dirección en pleno vuelo y suponen un desafío para los interceptores Patriot y otros sistemas de defensa que emplean los saudíes.

Uno de los funcionarios señaló que la investigación también busca determinar por qué los sistemas de defensa aérea no alertaron antes del ataque, en el que los misiles y drones hutíes recorrieron más de 1.000 kilómetros (621 millas) antes de llegar a Riad.

El incidente, parte de una serie de ataques que han perpetrado los hutíes contra aeropuertos saudíes desde la semana pasada, ha dejado al descubierto vulnerabilidades en el sistema de defensa saudí y se ha convertido en un peligroso punto de inflexión en un creciente conflicto en Oriente Medio que comenzó hace más de siete meses, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron su guerra contra Irán.

“Lo sucedido en las últimas semanas es grave", subrayó el ministro saudí de Energía, el príncipe Abdul Aziz bin Salman, durante declaraciones en el World Petroleum Energy Congress en Riad. "Nuestra respuesta debe ser igualmente grave”.

El Centro de Comunicación Internacional, administrado por el gobierno saudí y encargado de supervisar a los medios extranjeros, no respondió de momento a una solicitud de comentarios sobre la investigación.

Funcionarios saudíes quieren mayor participación de EE.UU.

Medios estatales saudíes informaron el lunes, sin entrar en detalles, que las fuerzas armadas del país respondían a un nuevo ataque con drones y misiles de crucero.

Los saudíes quieren que Estados Unidos se involucre de manera más directa en su lucha contra los hutíes. Washington ha proporcionado inteligencia, identificación de objetivos y planeación, pero se ha abstenido de realizar ataques directos contra los hutíes.

Una intervención de Estados Unidos podría llevar a los hutíes a tratar de interrumpir la navegación comercial por el estrecho de Bab el-Mandeb, en el extremo sur del mar Rojo frente a Yemen, restringiendo el flujo de petróleo que sale del golfo Pérsico.

El flujo de petróleo de Oriente Medio ya se ha visto afectado por las labores de Irán para controlar el estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz pasaba alrededor de la quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial.

Los hutíes tomaron el control de zonas clave a lo largo del estrecho de Bab el-Mandeb el mes pasado. La coalición que encabeza Arabia Saudí, la cual respalda a las fuerzas del gobierno yemení reconocido internacionalmente, ha tratado de recuperarlas.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró tras el ataque al aeropuerto del sábado que sopesa la posibilidad de llevar a cabo ataques contra los hutíes.

Pero el conflicto se produce en un momento delicado para Trump, cuando faltan pocas semanas para las elecciones legislativas que decidirán si su Partido Republicano mantiene el control del Congreso.

La persistente inflación y los altos precios de la gasolina, impulsados por el actual conflicto con Irán, han alimentado un amplio rechazo entre los estadounidenses a esa guerra. Ampliar la participación militar de Estados Unidos en la región podría avivar todavía más el resentimiento de los votantes.

Hutíes informan de nuevos ataques saudíes

El ministerio de Salud controlado por los hutíes en Yemen informó el lunes que ataques aéreos contra un complejo gubernamental y una residencia en la provincia de al-Jawf, en el norte del país, dejaron nueve personas muertas —incluidos cinco niños y una mujer— e hirieron a otras siete, según la agencia de noticias SABA, controlada por los hutíes.

Funcionarios hutíes también aseguraron que Arabia Saudí lanzó nuevos ataques contra la capital Saná, los cuales dejaron un muerto y 12 heridos.

El aeropuerto de Riad permanecía cerrado el lunes y los trabajadores del distrito financiero de la capital trabajaron desde casa.

Diplomático de EAU pide una respuesta conjunta contra los hutíes

Por otro lado, un diplomático emiratí pidió el lunes una “acción conjunta del Golfo” para defender a los países de la región de los ataques de Irán y sus grupos aliados.

Anwar Gargash, asesor diplomático de los gobernantes de los Emiratos Árabes Unidos, sostuvo que Irán y sus aliados evaluaron erróneamente que los árabes del Golfo Pérsico eran “el eslabón más débil” en la guerra de Estados Unidos contra Irán, durante la cual Teherán y sus aliados lanzaron repetidos ataques contra los países árabes al otro lado del Golfo.

“Ha quedado claro que todos somos un objetivo y que nuestra seguridad es indivisible”, escribió en redes sociales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán expresó el lunes su preocupación debido a los combates entre los saudíes y los hutíes y afirmó que su país está dispuesto a resolver las disputas.

“Estamos sumamente preocupados por los acontecimientos en la península arábiga”, dijo el portavoz Esmail Baghaei en su sesión informativa semanal. “Hemos anunciado en varias ocasiones nuestra disposición a ofrecer nuestros buenos oficios para facilitar conversaciones entre las dos partes”.

Baghaei indicó que el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, y su homólogo saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al-Saud, sostuvieron una conversación telefónica el domingo para discutir la situación, aunque no ofreció detalles.

Funeral del jordano muerto en ataque al aeropuerto

Decenas de dolientes asistieron el lunes al funeral de un ciudadano jordano que falleció en el ataque con misiles contra el Aeropuerto Internacional de Riad.

Mahmoud Al-Barqawi, de 33 años, era empleado de una cafetería de Riad y padre de dos hijos. Fue sepultado al concluir una procesión fúnebre que comenzó en una mezquita de Ammán.

Su padre, Hasan al-Barqawi, dijo que no ha sido fácil para su familia sobrellevar la muerte de su hijo.

“Nadie puede sentir realmente el dolor de esta tragedia”, expresó.

El ataque también dejó a otros cuatro ciudadanos jordanos heridos.

El titular de la Corte Real de Jordania, Yousef Al-Issawi, asistió al funeral y ofreció condolencias a nombre del rey y del príncipe heredero.

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Los periodistas de Associated Press Aamer Madhani en Jerusalén, Fatma Khaled en El Cairo y Nasser Karimi en Teherán, Irán, contribuyeron con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP