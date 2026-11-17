El logo de Apple en la fachada de una tienda, el 2 de abril de 2026, en Munich, (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo) AP

A través de su página de estado del sistema, Apple reconoció que sus servicios Apple Music, App Store y AppleCare sufrían de interrupciones totales, además de que la interfaz de inicio de sesión de iCloud también tenía problemas. El sitio de monitoreo tecnológico Downdetector.com reveló un aumento en las quejas de usuarios sobre Apple Pay.

“Muchos de nuestros sistemas están de regreso en funcionamiento luego de que una actualización interna causó algunas interrupciones esta mañana", indicó la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico. "Estamos trabajando para restablecer los sistemas restantes lo antes posible”.

Marriott International, el operador hotelero más grande de Estados Unidos, también registró problemas tecnológicos, según publicaron algunos usuarios en Reddit. Downdetector.com también informó de afectaciones en Marriott.

Marriott indicó en un comunicado enviado por correo electrónico que ha “resuelto un problema técnico” que afectó la capacidad para iniciar sesión en Marriott.com y en la aplicación Marriott Bonvoy. Añadió que una revisión interna no encontró indicios de que el problema “estuviera relacionado con cuestiones de ciberseguridad”.

Se trata de las más recientes interrupciones en una serie de fallas tecnológicas.

United Airlines sufrió el lunes una interrupción del sistema que se prolongó durante más de 90 minutos, obligando a la aerolínea a retrasar la salida de cientos de vuelos. El problema se produjo días después de que una falla en la red de la FAA provocó la suspensión de todos los vuelos en Estados Unidos, dejando varados a cientos de miles de pasajeros.

United, con sede en Chicago, afirmó que no había indicios de que su interrupción estuviera relacionada con cuestiones de ciberseguridad.

También el lunes, miles de clientes reportaron dificultades para acceder a cuentas en línea en varios de los principales bancos de Estados Unidos y en el servicio de transferencias de dinero Zelle, después de que un problema técnico en JPMorgan Chase desencadenó una serie de fallas en todo el sistema financiero.

Chase informó el lunes que los problemas técnicos no fueron resultado de un ciberataque y un día después confirmó que los sistemas del banco operaban con normalidad.

La semana pasada, una interrupción global en Microsoft afectó el uso del correo electrónico y otras herramientas de trabajo, sumiendo en un caos a las comunicaciones empresariales y a los servicios cotidianos en todo el mundo. Los servicios de Microsoft 365, incluidos Outlook, Teams y el asistente de IA Copilot, se vieron afectados.

Microsoft aseguró que “no había indicios” de que las afectaciones fueran resultado de actividad maliciosa, y señaló específicamente el viernes que la caída no estaba relacionada con un ciberataque ni con agentes de inteligencia artificial.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP